In Großbritannien werden das Wembley-Stadion sowie andere Stadien in Impfzentren umgewandelt. Das Kuriose des Ganzen wird vielen Fußballfans nicht entgangen sein. Dies geschieht, während die Premier-League-Mannschaften Spiele wegen vermehrten Covid-Fällen absagen und Manager eine Spielpause fordern.

Während die britische Regierung die Fußballstadien zu Impfzentren umwandeln will, sorgt COVID-19 für Chaos in der Premier League.

Mehrere Spiele wurden in dieser Woche abgesagt, darunter das Spiel zwischen Leicester und den Spurs am Donnerstagabend.



Brentford hat das Dienstagsspiel gegen ManUnited verschoben, nachdem auf dem Trainingsgelände von United positive Fälle festgestellt wurden.

Manager Thomas Frank fordert, dass vor den Spielen am Wochenende Maßnahmen ergriffen werden.

„Wir sind der Meinung, dass wir die Spiele der Premier League am kommenden Wochenende komplett verschieben sollten. Die COVID-Fälle gehen in allen Vereinen der Premier League durch die Decke.“ – Thomas Frank, Brentford-Manager.

Die Premier League hat mit „Notfallmaßnahmen“ reagiert, dazu gehören tägliche Tests. Diese Woche sind neue Regeln in Kraft getreten. Fans ohne COVID-19-Pass oder negativem Testergebnis wird der Zutritt verweigert. Außerhalb der Stadien werden Stichprobenkontrollen durchgeführt.

Fußballfans, die am Mittwoch das Spiel von Palace gegen Southampton besucht haben, äußern sich unterschiedlich zu den neuen Beschränkungen.

„Es ist gut für die Gesundheit, sonst gäbe es irgendwann gar keine Spiele mehr, und wir müssten sie uns dann zu Hause ansehen, und das ist nicht so gut wie im Stadion.“ – Matt Doria, Southampton-Fan.

„Das sind Ablenkungsmanöver der Regierung. Sie versucht nur, hierher zu schauen, während wir dort drüben andere Dinge tun.“ – Steve Padmore, Crystal-Palace-Fan.

In der gestrigen Pressekonferenz mit dem Premierminister forderte Dr. Kanani die Fußballfans auf: „Wenn Sie an diesem Wochenende in ein Stadion gehen, dann in eines, in dem Sie Ihre Auffrischungsimpfung bekommen können … und nicht zu einem Spiel.“

Viele Fußballfans hoffen jedoch, ihre Mannschaften an diesem Wochenende auf dem Spielfeld zu sehen.

