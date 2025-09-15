Logo Epoch Times

vor einer Minute

Vizepräsident Selen rückt an Spitze des Verfassungsschutzes

vor 13 Minuten

Weitere Afghanistan-Abschiebungen im Gespräch

vor 25 Minuten

Radprofi Schachmann kritisiert Renn-Proteste: „Absurd“

vor 42 Minuten

Reiche für Kurswechsel bei Energiewende

vor einer Stunde

Nach NRW-Wahl: Bundesregierung sieht keinen Anlass für Kurskorrektur

vor einer Stunde

8.000 Freiwillige sollen neues Flughafenterminal testen

vor 3 Stunden

Globales Verbot der schädlichsten Fischereisubventionen

vor 3 Stunden

Kurz vor Traubenernte: Diebe räumen zwei Weinberge leer

vor 3 Stunden

Ifo-Institut für „missionsorientierte Innovationspolitik“

vor 3 Stunden

Spanien: Letzte Vuelta-Etappe wegen Protesten abgebrochen

Logo Epoch Times
Politik und Musik

Wenn Israel am ESC teilnimmt: Spanien kündigt Boykott an

Auch Spanien will den European Song Contest im Falle einer Teilnahme Israels boykottieren. Zuvor bekundeten Länder wie Irland, Slowenien, Island und den Niederlanden bereits diese Absicht.

top-article-image

(l-r) Stefanie Groiss-Horowitz, Programmdirektorin des ORF, Michael Ludwig, Bürgermeister von Wien und Roland Weißmann, Generaldirektor des ORF, während der Bekanntgabe der Austragungsstadt des Eurovision Song Contest 2026 in Wien.

Foto: Tobias Steinmauer/APA/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Nach Ländern wie Irland, Slowenien, Island und den Niederlanden will auch Spanien den European Song Contest (ESC) im Falle einer Teilnahme Israels boykottieren.
„Wenn es uns nicht gelingt, Israel auszuschließen, sollte Spanien nicht teilnehmen“, sagte Kulturminister Ernest Urtasun im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Wegen der Kritik am militärischen Vorgehen Israels im Gazastreifen hatte Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez bereits im Mai den Ausschluss Israels von dem Musikwettbewerb gefordert.

Mitte Dezember ist Anmeldeschluss

„Wir müssen sicherstellen, dass Israel nicht an der nächsten Ausgabe des Eurovision Song Contests teilnimmt“, sagte Kulturminister Urtasun weiter. Es sei aber Sache der verantwortlichen Europäischen Rundfunkunion, über eine Teilnahme Israels zu entscheiden.
ESC-Direktor Martin Green hatte vergangene Woche Verständnis für die Bedenken mehrerer Länder angesichts der katastrophalen Lage im Gazastreifen geäußert. Die Konsultationen aller EBU-Mitgliedstaaten zu dem Thema dauerten noch an.
Die Sender hätten bis Mitte Dezember Zeit mitzuteilen, ob sie beim nächsten ESC im Mai in Wien dabei seien.
Mit jährlich rund 170 Millionen Zuschauern ist der ESC das größte im Fernsehen übertragene Musikereignis der Welt. Die diesjährige Ausgabe in Basel zog 166 Millionen Zuschauer in 37 Ländern an.

Politik und Musik

Bereits die vergangenen beiden Wettbewerbe in Basel und im schwedischen Malmö waren von Kontroversen über Israels Kriegsführung im Gazastreifen überschattet worden.
Vor der Ausstrahlung des ESC-Finales im Mai hatte der spanische Sender RTVE eine Botschaft gezeigt, in der „Frieden und Gerechtigkeit für Palästina“ gefordert wurde. Der österreichische Sänger JJ gewann den Wettbewerb und sicherte Österreich damit das Recht, den ESC 2026 auszurichten.
Der ESC in Wien ist bereits die 70. Ausgabe des Musikwettbewerbs. An dem farbenfrohen Spektakel nehmen üblicherweise mehr als 35 Länder teil, Deutschland hat einen Stammplatz. Finanziert wird der Wettbewerb von den Mitgliedern der Europäischen Rundfunkunion.  (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.