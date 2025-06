Zehn Menschen in Taiwan wegen Spionage für China zu Haftstrafen verurteilt

In Taiwan sind zehn Menschen wegen des Vorwurfs der Spionage für Peking zu Haftstrafen verurteilt worden. Das Gericht in Taipeh sprach am Montag neun Angeklagte wegen der „Entwicklung einer Organisation für China“ schuldig. Ein weiterer Angeklagter wurde wegen illegalen Geldwechsels verurteilt.

Der Anführer der Gruppe wurde zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die übrigen Angeklagten erhielten Haftstrafen zwischen drei und acht Jahren.

Der Anführer der Gruppe wurde bei einer China-Reise rekrutiert

Der Anführer der Gruppe sei bei einer Reise nach China rekrutiert worden, erklärte die Staatsanwaltschaft bei der Anklage im November. Er sei von einem Agenten des chinesischen Geheimdienstes „überzeugt und angeworben“ worden und dafür bezahlt worden, „eine Organisation zu gründen und Geheimdienstinformationen sowie Militärinformationen zu sammeln“, hieß es in einer Mitteilung des Gerichts.

Fünf der Verurteilten wurden von der Armee und der Küstenwache rekrutiert. Drei weitere waren Freunde des Anführers der Gruppe. Sie kümmerten sich um die Bankkonten, digitalisierten Militärdokumente und schickten sie dem Anführer zu.

Die Zahl von Menschen, die in Taiwan wegen des Vorwurfs der Spionage für Peking angeklagt werden, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die notfalls mit militärischer Gewalt wieder mit dem Festland vereinigt werden soll. Taipeh wirft der Führung in Peking vor, Cyberangriffe, Desinformation und Spionage einzusetzen, um Taiwan zu schwächen. Peking demonstriert auch immer wieder mit Manövern seine militärische Stärke vor der Küste Taiwans. (afp/red)