Der Tag in 2 Minuten
18. November: Kritik an die Babyboomer | Weltweite Internetausfälle | Epstein-Skandal
Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.
Wenig Gas
Derzeit ist der Füllstand der deutschen Gasspeicher unerwartet niedrig. Er liegt zu Beginn dieser Heizperiode bei nur 75 Prozent. Erwartet waren jedoch für den November 81 Prozent. Die Initiative Energien Speichern warnt, dass es bei einem sehr kalten Winter im Januar knapp werden könnte.
AfD Logo
Die AfD verliert die Markenrechte an ihrem Logo sowie dem Parteikürzel. Das entschied das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Geklagt hatte eine Berliner Anwaltskanzlei. Im Urteil heißt es, dass die Marke nicht ernsthaft genutzt worden sei. Die AfD Unterlagen würden nur eine parteiinterne Nutzung, jedoch keine kommerzielle Tätigkeit als Marke belegen. Die Partei will sich gegen das Urteil wehren.
Kritik an die Babyboomer
Der ehemaliger Präsident des ifo Forschungsinstituts Hans-Werner Sinn äußert Verständnis dafür, dass junge Unionsabgeordnete das Rentenpaket ablehnen. Er wirft den geburtenstarken Nachkriegsjahrgängen vor, zu wenige Kinder bekommen und hohe Schulden hinterlassen zu haben. Diese Last sei für die Jungen „fatal“, sagt der Ökonom. Er rät: „Wiederholt nicht die Fehler der Alten.“ „Bekommt selbst Kinder.“
Weltweite Internetausfälle
Webseiten wie Google, Facebook, Microsoft, Shopify und Amazon meldeten heute Ausfälle aufgrund einer technischen Störung. Auch die deutsche Epoch Times war betroffen. Ursache war der Internetanbieter Cloudflare, der Online-Anwendungen eigentlich schneller, sicherer und stabiler machen soll.
Epstein-Skandal
US-Ökonom Larry Summers zieht sich wegen seiner früheren Verbindungen zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Er sagt: „Ich schäme mich zutiefst für mein Handeln und bin mir bewusst, welchen Schmerz es verursacht hat“. Summers war unter Bill Clinton Finanzminister und Präsident der Elite-Universität Harvard gewesen.
