Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Europa als Tech-Standort? „Der Zug ist nicht abgefahren!“

vor 42 Minuten

Kanonen und Kampfjets: Trump empfängt Saudi-Arabiens Kronprinzen bin Salman

vor einer Stunde

Explosion nahe Warschau: Polen sieht Russland hinter Anschlag auf Bahnstrecke

vor 2 Stunden

Shein-Laden: Paris untersagt Weihnachtsspektakel des BHV-Kaufhauses

vor 2 Stunden

1,75 Milliarden Euro: EU-Kommission genehmigt Entschädigung für Kohleausstieg

vor 3 Stunden

Füllstand der Gasspeicher zu Beginn der Heizsaison „unerwartet niedrig“

vor 4 Stunden

Sicherheit nachgebessert: Magdeburger Weihnachtsmarkt kann wie geplant öffnen

vor 4 Stunden

„Filiale“ von Mexiko-Drogenkartell in Spanien zerschlagen

vor 6 Stunden

Vier Tote bei Frontalzusammenstoß auf B51 in Rheinland-Pfalz

vor 6 Stunden

Anschlag auf Staatsanwalt in Belgien geplant? Acht Festnahmen

Logo Epoch Times
Der Tag in 2 Minuten

18. November: Kritik an die Babyboomer | Weltweite Internetausfälle | Epstein-Skandal

Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.

top-article-image

Foto: Silas Stein/Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Wenig Gas

Derzeit ist der Füllstand der deutschen Gasspeicher unerwartet niedrig. Er liegt zu Beginn dieser Heizperiode bei nur 75 Prozent. Erwartet waren jedoch für den November 81 Prozent. Die Initiative Energien Speichern warnt, dass es bei einem sehr kalten Winter im Januar knapp werden könnte.

AfD Logo

Die AfD verliert die Markenrechte an ihrem Logo sowie dem Parteikürzel. Das entschied das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Geklagt hatte eine Berliner Anwaltskanzlei. Im Urteil heißt es, dass die Marke nicht ernsthaft genutzt worden sei. Die AfD Unterlagen würden nur eine parteiinterne Nutzung, jedoch keine kommerzielle Tätigkeit als Marke belegen. Die Partei will sich gegen das Urteil wehren.

Kritik an die Babyboomer

Der ehemaliger Präsident des ifo Forschungsinstituts Hans-Werner Sinn äußert Verständnis dafür, dass junge Unionsabgeordnete das Rentenpaket ablehnen. Er wirft den geburtenstarken Nachkriegsjahrgängen vor, zu wenige Kinder bekommen und hohe Schulden hinterlassen zu haben. Diese Last sei für die Jungen „fatal“, sagt der Ökonom. Er rät: „Wiederholt nicht die Fehler der Alten.“ „Bekommt selbst Kinder.“

Weltweite Internetausfälle

Webseiten wie Google, Facebook, Microsoft, Shopify und Amazon meldeten heute Ausfälle aufgrund einer technischen Störung. Auch die deutsche Epoch Times war betroffen. Ursache war der Internetanbieter Cloudflare, der Online-Anwendungen eigentlich schneller, sicherer und stabiler machen soll.

Epstein-Skandal

US-Ökonom Larry Summers zieht sich wegen seiner früheren Verbindungen zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Er sagt: „Ich schäme mich zutiefst für mein Handeln und bin mir bewusst, welchen Schmerz es verursacht hat“. Summers war unter Bill Clinton Finanzminister und Präsident der Elite-Universität Harvard gewesen.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.