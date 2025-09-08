Logo Epoch Times

vor 29 Minuten

Frankreich: Premierminister Bayrou verliert Vertrauensfrage - Regierung stürzt

vor einer Stunde

Botschafterkonferenz in Berlin: Merz warnt vor „imperialistischen“ Plänen Putins

vor 2 Stunden

US-Gericht bestätigt Millionenstrafe gegen Trump wegen Verleumdung

vor 2 Stunden

80. UN-Generalversammlung: Baerbock wird als Präsidentin vereidigt

vor 3 Stunden

Osnabrück: Mann nach vier Tagen aus Fahrstuhl gerettet - Ohne Nahrung und ohne Handy

vor 3 Stunden

Corona-Enquete-Kommission beginnt - Klöckner: „Chance für die Demokratie“

vor 3 Stunden

Kauziger Dorfpolizist: Schauspieler Horst Krause mit 83 Jahren gestorben

vor 4 Stunden

Frankreich: Berufungsverfahren gegen Le Pen Anfang 2026

vor 5 Stunden

Nach Angriff auf Lehrerin in Essen: Haftbefehl gegen 17-jährigen Schüler

vor 5 Stunden

Norwegen: Vier Mädchen im Teenager-Alter bei Hausbrand ums Leben gekommen

Der Tag in 2 Minuten

8. September: Corona-Aufarbeitung | Druck aus Peking | Anschlag in Jerusalem

Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.

Als Gesundheitsminister in der Corona-Pandemie gab Jens Spahn Milliarden für Schutzmasken aus.

Foto: Clemens Bilan/Getty Images/Bildbearbeitung Epoch Times

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Anschlag in Ost-Jerusalem

In Ost-Jerusalem haben heute zwei palästinensische Angreifer auf Zivilisten geschossen. Dabei kamen mindestens sechs Menschen ums Leben, zehn weitere wurden verletzt. Die beiden Attentäter wurden laut Polizei von einem Soldaten und einem bewaffneten Zivilisten erschossen. Der Angriff gilt als einer der schwersten seit Beginn des Gaza-Kriegs. Ministerpräsident Netanjahu hat eine Krisensitzung einberufen.

Angriff auf Öl-Pipeline

Die Ukraine hat erneut die Druschba-Pipeline im russischen Gebiet angegriffen. Nach Angaben eines ukrainischen Drohnenkommandeurs geriet die Ölleitung in Brand und wurde beschädigt. In den vergangenen Wochen hatten ähnliche Angriffe die Ölversorgung Ungarns und der Slowakei für Tage unterbrochen. Kiew rechtfertigt die Attacken damit, dass Russland den Krieg über Energieexporte finanziere.

Druck aus Peking

Reuters hat ein brisantes Video auf Druck des chinesischen Staatssenders CCTV zurückgezogen. Es zeigt einen Mitschnitt eines Gesprächs zwischen den Staatschefs Xi Jinping und Wladimir Putin über Organtransplantationen. Das Gespräch sorgte vergangene Woche weltweit für Aufsehen. Die Menschenrechtsorganisation ETAC zeigte sich über die Zensur nicht überrascht. Sie weist seit Jahren auf schwere Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Organtransplantationen in China hin.

Corona-Aufarbeitung

Im Bundestag beginnt heute die Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Eine Enquete-Kommission soll Ursachen, Verlauf, Folgen und die staatlichen Corona-Maßnahmen untersuchen. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sieht darin eine Chance für gesellschaftliche Versöhnung und betont Gründlichkeit, Transparenz und vor allem Selbstkritik. Ein Bericht wird bis Juni 2027 erwartet.
