Propalästinensische Demonstration

Berlin: Etwa 300 Menschen versammeln sich trotz Verbots

Am Berliner Alexanderplatz versammelten sich trotz eines Verbots am Abend propalästinensische Demonstranten. Die Polizei löste die Menge auf.

Die Polizei bildet eine Absperrung um die Teilnehmer einer verbotenen propalästinensischen Demonstration vor dem Roten Rathaus am Berliner Alexanderplatz am 7. Oktober 2025.

Foto: John MacDougall/AFP via Getty Images

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Trotz des Verbots einer propalästinensischen Demonstration in Berlin haben sich nach Angaben der Polizei am Dienstagabend etwa 300 Menschen am Alexanderplatz versammelt.
Die Versammlung sei aufgelöst worden, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsverbot seien die Personalien der anwesenden Demonstranten aufgenommen worden.
Die Berliner Polizei erklärte zudem im Onlinedienst X, dass sich „einzelne Personen sich nicht kooperativ verhalten“ hätten und die Einsatzkräfte daher „vereinzelt Zwang in Form von Schieben und Drücken und einzelnen gezielten Schlägen“ eingesetzt hätten.
Die Demonstration unter dem Motto „Stop the Genocide“ (Stoppt den Völkermord) war wenige Stunden vor Beginn von der Versammlungsbehörde verboten worden. „Aufgrund der Erfahrungen der letzten Tage muss diesbezüglich von einem unfriedlichen Verlauf ausgegangen werden“, hatte die Polizei auf X mitgeteilt.
Auch Ersatzveranstaltungen seien am zweiten Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel grundsätzlich verboten. (afp/red)

