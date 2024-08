Blutspende zukünftig ohne Arzt vor Ort? Ärztepräsident kritisiert Lauterbachs geplante Verordnung

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet voran. Die Telemedizin könnte schon bald auch in der Blutspende umgesetzt werden. So sieht es zumindest ein Referentenentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor. Was jedoch als kostengünstig und effektiv dargestellt wird, ruft Kritik in der Ärzteschaft hervor.