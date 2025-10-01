Logo Epoch Times

München

Sprengfallen in Wohnhaus und Oktoberfest wegen Bombendrohung geschlossen - ein Toter

Ein Einfamilienhaus in München wurde angezündet. Polizei und Feuerwehr rückten zu einem Großeinsatz aus, und Spezialkräfte wurden hinzugezogen, um Sprengfallen zu entschärfen.

top-article-image

Vor Ort stand ein ausgebrannter Transporter.

Foto: Roland Freund/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die Polizei ist im Norden Münchens im Großeinsatz, nachdem in einem Einfamilienhaus ein Brand ausgebrochen ist.
Nach aktuellem Kenntnisstand sei das Wohngebäude im Rahmen eines Familienstreits vorsätzlich in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei München am Mittwoch mit.
In der Nähe des Brandorts wurde ein schwerverletzter Mensch am Lerchenauer See gefunden, der später starb. Ein weiterer Mensch wurde vermisst, von ihm sollte aber keine Gefahr ausgehen.
Außerdem sind in dem Haus Sprengfallen gefunden worden. Zur Entschärfung wurden Spezialkräfte hinzugezogen, wie die Polizei auf X mitteilte.

Oktoberfest bleibt wegen Bombendrohung geschlossen

Das Oktoberfest in München bleibt heute wegen einer Bombendrohung bis mindestens 17 Uhr geschlossen. Das teilte Oberbürgermeister Dieter Reiter mit.
Die Drohung stehe in Zusammenhang mit dem Brand im Münchner Norden, bei dem nach Polizeiangaben auch Sprengfallen gefunden wurden.
Es gebe einen Brief desselben Täters, den man ernst nehmen müsse. Das Risiko könne man nicht eingehen, so Reiter.

Sperrungen am Einsatzort

Die Feuerwehr ist gegen 04.40 Uhr im Stadtteil Lerchenau zu einem brennenden Wohnhaus gerufen worden. Beim Einsatz seien Knallgeräusche zu hören gewesen.
Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen gelöscht. Für den Einsatz blieb eine Mittelschule geschlossen. Es kam zu weiteren Sperrungen rund um den Einsatzort. (dpa/afp/dts/red)

