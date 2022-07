CDU-Wirtschaftsrat für Aussetzung geplanter Acker-Stilllegung

Der Wirtschaftsrat der CDU fordert Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) auf, die geplante Stilllegung von Ackerflächen auszusetzen. Der Grünen-Politiker „muss hier jetzt endlich tätig werden und darf nicht weiter auf Zeit spielen“, sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstagausgabe). Jede Woche Verzögerung schade.

„Die Landwirte müssten zeitnah wissen, ob und was sie auf den Flächen anbauen dürfen.“ Zuvor hatte die EU-Kommission Mitgliedstaaten die Möglichkeit eröffnet, Umweltauflagen für den Ackerbau zu lockern. Dazu zählt auch die bislang vorgesehene Stilllegung von vier Prozent der Anbauflächen.

Özdemir hatte die Ankündigung der Kommission zuletzt kritisiert. Steiger forderte den Minister auf, von den Möglichkeiten Gebrauch zu machen. Durch die „Zwangsbrache“ würde das Anbaupotenzial von Hunderttausenden Hektar Ackerfläche verschwendet.

„Wie wollen wir unsere Handlungen, ja Luxusprobleme, vertreten, wenn in ärmeren Teilen der Welt Menschen verhungern“, fragte Steiger. Am Donnerstag schalten sich die Agrarminister von Bund und Ländern zusammen. Auf dem Sondergipfel soll unter anderem über eine mögliche Steigerung der Getreideproduktion in Deutschland gesprochen werden. (dts)