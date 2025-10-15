Logo Epoch Times

NATO-Verteidigungsminister-Treffen

Deutschland schickt Jets für NATO-Patrouillenflüge nach Polen

Deutschland will künftig einen stärkeren Beitrag zur Luftraumüberwachung an der Ostflanke der Nato leisten. Man werde an der Ostflanke in Polen ein weiteres Eurofighter-Kontingent stationieren, teilte die Bundesregierung am Mittwoch mit.

top-article-image

Eurofighter (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte am Rande eines Treffens der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel, dass man mit Patrouillenflügen zum Schutz der Ostflanke „beitragen“ werde. Zuletzt hatte Deutschland bereits die Zahl seiner Eurofighter-Kampfjets für die Überwachung des Luftraums im Rahmen einer Nato-Initiative am Fliegerhorst Rostock-Laage erhöht.
Bereits vom 5. August bis zum 3. September sicherten zudem fünf Eurofighter und rund 150 Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 „Boelcke“ im Rahmen des „enhanced Air Policing“ den Luftraum über Polen. (dts/red)

