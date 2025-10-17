Logo Epoch Times

vor 15 Minuten

Italien: Anschlag auf Auto eines Journalisten

vor einer Stunde

Bundestag macht Weg frei für Einsatz von Tasern durch die Bundespolizei

vor einer Stunde

Magdeburg-Anschlag: Täter ab 10. November vor Gericht

vor 2 Stunden

Wadephul in Türkei - Besuch mit Themen über Gaza, Syrien, Russland und die Ukraine

vor 2 Stunden

Marine übt in Norwegen mit scharfer Munition für den Ernstfall

vor 3 Stunden

Trump telefoniert mit Putin und empfängt Selenskyj in Washington

vor 3 Stunden

Wehrdienst: Freiwillig solange sich genug melden - über Verpflichtungen entscheidet der Bundestag

vor 3 Stunden

Nach Hinrichtungen in Gaza: Trump droht Hamas - Netanjahu: Werden Sieg vervollständigen

vor 4 Stunden

Problem im Stadtbild? Merz-Äußerung löst Kontroverse aus

vor 11 Stunden

Ex-NATO-Chef Stoltenberg räumt Fehler bei Russlandkritik ein

Logo Epoch Times
Hinweis auf Verbrechen

DNA-Analyse bestätigt: Das tote Kind bei Güstrow ist Fabian

Nach dem Fund eines toten Kindes bei Güstrow gingen Ermittler schnell davon aus, dass es sich um den vermissten achtjährigen Fabian handelt. Eine DNA-Analyse brachte nun Gewissheit.

top-article-image

Fabian ist 10 km weit entfernt von Güstrow gefunden worden.

Foto: Bernd Wüstneck/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Bei der am Dienstag bei Klein Upahl gefundenen Kinderleiche handelt es sich nach offiziellen Angaben um den verschwundenen Fabian aus Güstrow. Das sei das Ergebnis einer DNA-Analyse, teilte die Rostocker Staatsanwaltschaft mit.
Laut vorläufigem Obduktionsergebnis ist der Junge Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.
Die Ermittler gingen bereits davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den seit Freitag vergangener Woche vermissten Achtjährigen handelt. Seine Eltern sahen sich nicht imstande den toten Jungen für eine Identifikation in Augenschein zu nehmen.
Nachdem Hundertschaften der Polizei tagelang vergeblich nach Fabian gesucht hatten, entdeckte eine nach Polizeiangaben Spaziergängerin die Kinderleiche etwa 15 Kilometer entfernt vom Wohnort des Grundschülers.

Fabian verschwand am Freitag vergangener Woche

Der Achtjährige war am 10. Oktober verschwunden und von seiner Mutter am Abend des gleichen Tages als vermisst gemeldet worden.
Zunächst war vermutet worden, der Junge habe am Tag seines Verschwindens zu seinem Vater fahren wollen, der getrennt von der Mutter südlich von Güstrow lebt. Spürhunde hatten Fabians Spur bis zum Güstrower Busbahnhof verfolgen können und nahe dem Wohnort des Vaters wiederaufgenommen, bevor sie sich wieder verlor.
Auch Seen wurden abgesucht. So schlugen Leichenspürhunde auf dem Inselsee am Stadtrand von Güstrow an. Taucher fanden dort jedoch nichts.

Trauer in Güstrow

Der Vermisstenfall und der Fund des toten Kindes lösten über die Stadtgrenze hinaus Fassungslosigkeit und Trauer aus. Am Dienstagabend hatten Hunderte Güstrower bei einem Gottesdienst ihr Mitgefühl bekundet.
Als Zeichen der Anteilnahme stellten sie vor der Marienkirche Kerzen ab und legten Plüschtiere nieder. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.