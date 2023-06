Dreieinhalb Jahre Bauprobleme: Die Wärmepumpe in der Parteizentrale der Grünen

Beim Umbau auf Wärmepumpen wollen die Grünen mit gutem Beispiel vorangehen. In ihrer eigenen Parteizentrale in Berlin ist der Erfolg dieser Wärmewende im Kleinen jedoch äußerst fragwürdig. Viele Probleme, lange Bauzeit und horrende Kosten sind die bisherige Bilanz.

Nach Vorstellung der Grünen soll in möglichst jedem Gebäude, egal ob Alt- oder Neubau, eine Wärmepumpe als Heizsystem installiert sein. Auch in ihrer Parteizentrale in Berlin will die Partei eine Wärmepumpe einbauen und mit gutem Beispiel vorangehen.

Diese Umrüstung läuft jedoch nicht erst seit kurzem, sondern seit nunmehr dreieinhalb Jahre…