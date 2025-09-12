Logo Epoch Times

vor 31 Minuten

Prinz Harry überraschend in der Ukraine eingetroffen

vor 37 Minuten

Dirigent Shani tritt nach Ausladung in Berlin auf

vor einer Stunde

18-Jähriger fährt Kind nach Streit mit Auto an - tödlich verletzt

vor 3 Stunden

Russland und Belarus beginnen Großmanöver mit schätzungsweise 43.000 Soldaten

vor 4 Stunden

Fortsetzung im Zollstreit: USA und China verhandeln in Madrid

vor 4 Stunden

Ehemaliger Präsident Brasiliens zu 27 Jahren Haft verurteilt - USA: „Hexenjagd“

vor 4 Stunden

Hersteller müssen offenlegen, welche Daten gesammelt werden

vor 5 Stunden

Bali: Hochwasser und Sturzfluten nehmen ab - 16 Tote

vor 5 Stunden

Was die NRW-Kommunalwahl für die Bundespolitik bedeutet

vor 5 Stunden

DGB: 123 Milliarden Euro Schaden durch „Tarifflucht“

Logo Epoch Times
Austrittserklärung

Ehemaliger Ministerpräsident Kemmerich tritt aus FDP aus

Thomas Kemmerich wurde 2020 zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Seither galt das Verhältnis zu seiner Partei als schwierig. Nun tritt er aus der FDP aus.

top-article-image

Thomas Kemmerich (FDP) am 29.01.2024.

Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Der langjährige Thüringer FDP-Landesvorsitzende Thomas Kemmerich verlässt seine Partei. Das teilte er am Freitag über seine Accounts in mehreren sozialen Netzwerken mit.
Er sei nach 20 Jahren Mitgliedschaft in der FDP „zu der Überzeugung gelangt, dass sich meine Vorstellungen von der Zukunft unseres Landes und die inhaltliche Ausrichtung der Partei auseinanderentwickelt haben“, hieß es in einem von ihm dort veröffentlichten Austrittsschreiben an FDP-Bundeschef Christian Dürr.
Kemmerich war bundesweit bekannt geworden, als er im Februar 2020 im Thüringer Landtag mit Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde.
Mehr dazu
Angesichts der Empörung und des Drucks aus der Bundespartei tat er nach wenigen Tagen wieder zurück.
Trotz der Diskussionen um seine Person im September vergangenen Jahres bestätigten die Liberalen Kemmerich im Oktober erneut als Landesvorsitzenden im Amt. Den Landesverband seiner Partei leitete der Politiker seit 2015.
Nähere Angaben zu den Gründen seiner Entscheidung nannte der 60-Jährige in den Posts und dem von ihm veröffentlichten Brief nicht.

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.