„Es ist vorbei“: Linksgrünes Leitmedium „taz“ erklärt Baerbock für gescheitert

Bis dato haben die Grünen und ihnen nahestehende Medien Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gegen Kritik rund um Lebensläufe und Plagiatsvorwürfe in Schutz genommen. Nun prescht ausgerechnet die „taz“ vor und fordert die Stabsübergabe an Robert Habeck.

Es ist nicht irgendeine Zeitung, die am Sonntag (4. Juli) mit den Worten „Es ist vorbei, Baerbock“ schlagzeilte und einen „Kandidaturabschied aufgrund von fehlender Glaubwürdigkeit“ anmahnte. Die Forderung findet sich ausgerechnet in der „taz“, die aus der linksalternativen Szene heraus gegründet wurde und immer noch als Leitmedium im grünen Spektrum gilt. Sogar das Weltklima, so suggeriert Autorin Silke Mertens, sei von Baerbocks Fähigkeit abhängig, jetzt ihre Kanzlerkandidatur an Robert Habeck zu übergeben.

Scholz-SPD schließt zu Baerbock und den Grünen auf

Jüngste Umfragen sehen die Grünen langsam, aber sicher stabil unter die 20-Prozent-Marke fallen. Mittlerweile drohen die Ökosozialisten sogar hinter die SPD zurückzufallen, die bei INSA bereits bis auf einen Punkt zu der linken Konkurrenz aufgeschlossen hat – und mit Olaf Scholz einen Kandidaten an der Spitze hat, dem von einer deutlichen Mehrheit des Zielpublikums mehr Kompetenz attestiert wird als der grünen Spitzenkandidatin.

Die „taz“-Autorin Mertens sieht anders als führende Grünen-Politiker und parteinahe Medienschaffende nicht primär eine frauenfeindliche Neidkampagne eines in seinem Selbstverständnis erschütterten Patriarchats oder gar russische Desinformanten hinter der jüngsten Kritik an Ungenauigkeiten im Lebenslauf oder möglichen Plagiaten in ihrem Buch „Jetzt: Wie wir unser Land erneuern“.

„taz“ sieht Buchveröffentlichung als Fehler

Sie sieht es vielmehr als Fehler von Baerbock selbst, unbedingt noch ein eigenes Buch angestrebt zu haben, nachdem Habeck bereits im Januar sein „viertes erfolgreiches politisches Sachbuch in Folge“ vorgelegt habe. Zudem, so Mertens, eines, das sich qualitativ von Baerbocks Veröffentlichung deutlich abhebe:

„Der Unterschied zwischen den beiden Büchern ist in etwa so groß wie der zwischen einer Pommesbude und einem französischen Restaurant – wohin man lieber geht, ist Geschmackssache.“

Das „Buch-Desaster“ Baerbocks passe ins Bild: „Wieder einmal wollte die Kanzlerkandidatin größer erscheinen, als sie ist. Und dieses Mal fehlt ihr sogar die Einsicht, erneut Fehler gemacht zu haben.“ Nun sei sie „an ihrem eigenen Ehrgeiz gescheitert“.

„Weltklima kann kein grünes Debakel vertragen“

Wenn der Kandidatin „etwas am Klima und der Zukunft der kommenden Generationen liegt“, müsse sie ihre Kanzlerkandidatur jetzt an Habeck abgeben, heißt es in der „taz“ weiter. Sollte sie selbst diese Einsichtsfähigkeit nicht zeigen, wäre es die Verantwortung der Parteiführung, ihr aufzuzeigen, dass sie kein ausreichend gutes Ergebnis erzielen würde, um ihre Kanzlerqualitäten unter Beweis stellen zu können.

Anders als bei der SPD und Martin Schulz im Jahr 2017 stehe mit Robert Habeck eine „herausragende Alternative“ zur Verfügung. Seine Reichweite gehe weit über das grüne Milieu hinaus, und zudem bringe er alles mit, woran es Baerbock mangele:

„Er hat Wahlen gewonnen, bringt Regierungserfahrung mit, kann frei und ohne ständige Versprecher reden und hat auch noch seine Bücher selbst geschrieben. Vor allem aber verfügt er über das wichtigste Gut bei einer Wahl: Glaubwürdigkeit.“

Zurückrudern gegenüber dem eigenen Zielpublikum

Ob sich die Grünen die Mahnungen aus der „taz“ zu Herzen nehmen werden, könnte sich noch im Verlauf dieser Woche entscheiden. Auch Politikwissenschaftler Frank Roselieb appelliert an die Partei in einem „Stern“-Podcast, einen Kandidatenwechsel vorzunehmen.

Nach Wochen der Pflege des Narrativs, wonach Kritik an Baerbock ausschließlich „Hass und Hetze“ von Produzenten „rechter Fake-News“ und Frauenfeinden dargestellt hätte, würde die Partei sich damit gegenüber allen Teilen ihres Zielpublikums unter Rechtfertigungszwang setzen, die tatsächlich an diese These geglaubt haben.

Halten sie hingegen an Baerbock fest, droht ein weiterer Absturz in der Wählergunst insgesamt – und Olaf Scholz könnte sich als Profiteur davon erweisen.

