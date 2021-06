Mehrere Bundesländer lockern Maskenpflicht in Schulen

Mehrere Bundesländer haben am Dienstag angekündigt, die Maskenpflicht in Schulen zu lockern oder abzuschaffen.

Baden-Württemberg

Ab übernächster Woche müssen Schüler in Klassenzimmern in Baden-Württemberg unter bestimmten Umständen keine Masken mehr im Unterricht tragen, teilte etwa Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstag in Stuttgart mit.

Wenn es an einer Schule zwei Wochen lang keine Corona-Infektion gegeben habe und in der Region die Inzidenz unter 35 liege, gebe es in „allen Schularten“ keine Pflicht mehr zum Maskentragen im Unterricht.

Dies sei mit Blick auf die Hitze im Sommer vertretbar, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Beide sprachen sich jedoch gegen weitere Öffnungsschritte aus.

Lehrerverbände hatten sich zuletzt gegen ein Ende der Maskenpflicht in Schulen ausgesprochen.

Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz hebt die Maskenpflicht an Schulen auf. Dort gilt die neue Regelung bereits ab dem kommenden Montag.

„Für alle Jahrgänge gilt ab Montag, dass sie keine Maske mehr am Sitzplatz und auf dem Schulhof tragen müssen, solange die Inzidenz unter 35 liegt“, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Lehrer dürfen ohne Maske unterrichten.

Schulgemeinschaften und dem Einzelnen stehe es aber frei, weiterhin Maske zu tragen.

Bayern und Bremen

Bayern lockert ebenfalls seine Regeln für Schulen. Im Freien und auf Schulhöfen besteht künftig keine Maskenpflicht mehr, wie die Landesregierung am Dienstag ankündigte. In Gebäuden hingegen bleibt sie bestehen.

Bremen hebt die Maskenpflicht in Klassenräumen für Schüler und Lehrer an weiterführenden Schulen ab kommendem Montag auf.

Generell bleibt die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase in den Schulgebäuden jedoch bestehen, teilte der Senat am Dienstag mit. Das gelte zum Beispiel in Treppenhäusern und Gängen. Davon ausgenommen sind Grundschüler.

Das Saarland

Das Saarland kündigte an, die Maskenpflicht während des Unterrichts in Klassenzimmern ab kommendem Donnerstag aufzuheben. Innerhalb von Schulgebäuden sowie in Bussen bleibt es bei der Maskenpflicht.

„Für Kinder und Jugendliche ist das Maskentragen im Unterricht angesichts der steigenden Temperaturen eine körperliche Belastung“, erklärte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD).

Gleichzeitig entspanne sich die Pandemielage deutlich, somit seien die Lockerungen gerechtfertigt. (afp/rm)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!