Merkel steigt in Europa-Wahlkampf ein – Weber: „Sie ist ein Garant für die Stabilität Europas“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich entgegen anderslautender Berichte doch in den Europawahlkampf einschalten.

„Angela Merkel und ich werden gemeinsame Wahlkampftermine machen, auch außerhalb Deutschlands“, sagte der Spitzenkandidat der europäischen Christdemokraten, Manfred Weber, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).

Der CSU-Politiker fügte hinzu, er fühle sich in seinen Ambitionen, Präsident der Europäischen Kommission zu werden, von Merkel „voll unterstützt“.

Zu Spekulationen, Merkel ziele eher darauf, die Spitze der Europäischen Zentralbank mit einem Deutschen zu besetzen, sagte Weber: „Das wichtigste und spannendste Amt, das Europa zu vergeben hat, ist der Kommissionspräsident.“

Merkel ist Garant für Stabilität Europas

Weber schloss sich der Beurteilung des scheidenden Kommissionschefs Jean-Claude Juncker an, wonach Merkel „hochqualifiziert“ wäre für einen europäischen Spitzenposten. „Das steht außer Frage“, sagte er.

„Ich baue auf die Bundeskanzlerin als europäische Führungskraft im Europäischen Rat. Sie ist ein Garant für die Stabilität Europas. In der Zeit, in der sie Kanzlerin ist, wird sie Europa weiteren Schwung geben. Ich will mit Angela Merkel gemeinsam anpacken,“ fügte er hinzu. Die Nachfrage, was nach Merkels Zeit als Kanzlerin gelte, wollte Weber nicht beantworten. (dts)