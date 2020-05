Neustrelitzer Gymnasium markiert Corona-getestete Schüler mit grünem Punkt – Psychologe warnt vor Risiko

Bislang kannte man den Grünen Punkt nur von der Mülltrennung. Nun zieht ein grüner Punkt in Corona-Zeiten auch in Schulen ein und sorgt damit für Schlagzeilen.

Das rot-weiße Absperrband teilt den Schulhof in unterschiedliche Bereiche. Schüler mit Gesichtsmasken treten nach und nach mit gebührendem Abstand in das Schulgebäude ein.

Die Bilder des Carolinum Gymnasiums zeugen davon, dass das neuartige Virus deutliche Spuren in der Bildung hinterlassen hat. Schulleiter Henry Tesch lobt die Schüler für ihr „großartiges Verhalten“. Er hofft, schnell wieder zurück zur Normalität zu kehren. Dafür greift das Neustrelitzer Gymnasium in Mecklenburg-Vorpommern zu ungewöhnlichen Maßnahmen.

In gemeinsamer Kooperation mit dem Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene werden Schüler zweimal pro Woche auf das aus China stammende SARS-CoV-2 getestet – freiwillig, wenn sie denn wollen. Die Kosten übernimmt das Unternehmen.

Informiert werden die Eltern durch einen Brief der Schule. Darin heißt es: „Die Schulleitung des Carolinum wird alles dafür tun, um das beste Maß an Sicherheit zu bieten, die Rückkehr in den Alltag zu ebnen. Daher bieten wir euch die kostenfreie Testung auf das Vorliegen einer SARS-CoV-2 Infektion ab Montag, 27.04.2020.“

Dafür seine eine Registrierung bei der Firma Centogene notwendig, um eine Personen-ID zu erstellen. Das Prozedere der Probenabnahme mittels Abstrich wird genau erklärt, auch mit Hinweis darauf, dass es aufgrund des tiefen Rachenabstrichs zu „Würgegefühl“ kommen wird. Mit dieser Maßnahme hoffe die Schule, den „ersten Schritt in Richtung Normalität“ gemacht zu haben.

Testen als ultimative Lösung?

„Testen ist einfach, billig, schnell“, sagte Arndt Rolfs, Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Rostocker Universität. Gleichzeitig ist er Vorstand des Unternehmens Centogene. Der Schaden durch Schließungen und Intensivmedizin für Infizierte sei viel höher.

Laut „FAZ“ haben sich 95 Prozent der elften Klasse freiwillig testen lassen, bei den zwölften Klassen waren es 85 Prozent.

Wer sich immer wieder testen lässt, trägt einen grünen Punkt auf seinem kleinen Namensschild, das Lehrer und Schüler am Hals tragen. Das sichere die freie Beweglichkeit im Gymnasium, heißt es in der FAZ.

„Ein Persilschein ist das aber nicht“, erklärte der Neustrelitzer Schulleiter. Denn die Abstandsregeln bestünden weiter. Und auch nur, wer sich den anstehenden Test wöchentlich montags und freitags unterziehe, behalte den grünen Punkt. Dafür müssen die Schüler dann nicht anstehen, um in die Schule eingelassen zu werden. Sie dürfen die „Fast lane“ benutzen.

Nach Berechnungen des Unternehmens Centogene würden die Kosten regelmäßiger PCR-Tests, die eine Infektion mit SARS-CoV-2 im Abstrichverfahren anzeigen und in allen Schulen durchgeführt werden, mindestens 25 bis 26 Milliarden Euro jährlich betragen, wahrscheinlich darüber hinausgehen. Ein Schaden, der durch eine Infektion entstehen könnte, sei jedoch größer.

Sonderbehandlung – mit Freiwilligkeit hätte es nicht viel zu tun

Der Berliner Psychologe Thilo Hartmann sieht diese Maßnahme kritisch. „Mit den Punkten werden zwei für alle sichtbar nicht gleichberechtigte Gruppen von Schülern aufgemacht.“

Durch die Sonderbehandlung der grün-markierten Schüler, etwa beim Einlass oder in ihrer Bewegungsfreiheit, würde das Selbstwertgefühl der Schüler ohne grünen Punkt infrage gestellt. Das könnte auch die Rivalität zwischen den Gruppen provozieren.

Er warnt: Das könne auch dazu führen, „dass ich mich Regeln unkritisch unterwerfe, nur um zu der Gruppe zu gehören, die mir attraktiver erscheint.“ Mit Freiwilligkeit hätte das nicht viel zu tun. Im Gegenteil: „Das psychologische Risiko überwiegt den praktischen Nutzen deutlich.“

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Auf der Welt sind derzeit die Kriterien von Gut und Böse umgedreht. Das Schlechte wird als gut hingestellt, Gangsterlogik als „soziale Gerechtigkeit“ getarnt und wissenschaftlich begründet. Nicht nur die KP China verwendet Propaganda und Manipulationen aller Arten, um die Gedanken der Menschen in der Corona-Krise und im Umgang mit SARS-CoV-19 zu kontrollieren.

So wie ein Verbrecher versucht, alle Beweise für sein Fehlverhalten zu vernichten, werden alle erdenklichen Tricks angewendet. Das Ausmaß des Betrugs an der Menschheit ist kaum zu fassen.

Im Kapitel zwei des Buches ""Wie der Teufel die Welt beherrscht"" geht es um die 36 Strategeme (Strategien, Taktiken), die das Böse benutzt, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört, die Gedanken der Menschen zu verderben sowie die traditionelle Kultur zu untergraben. Es geht darum, den Zusammenbruch der Gesellschaft zu bewirken, soziale Umbrüche und Aufstände erzeugen. Zwei weitere große Taktiken sind Teilen + Herrschen sowie Tarnen + Täuschen. Entsprechend ihren Eigenschaften und Motivationen werden die Menschen verführt.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]