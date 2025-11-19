Logo Epoch Times

16-Jährige

Pfefferspray in Kölner Schule versprüht - 19 Schüler verletzt

Bei einem Streit zwischen Jugendlichen wird in einer Schule Pfefferspray versprüht. Mindestens 19 Schüler werden verletzt.

Mehrere Schüler wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Foto: Jan Ohmen/dpa

Redaktion
Bei einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und zwei mutmaßlich ebenfalls Jugendlichen in einer Schule in Köln sind mindestens 19 Schüler durch Pfefferspray verletzt worden.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 16-Jährige am frühen Nachmittag im Flur der Gesamtschule in Rodenkirchen von den beiden Unbekannten mit Pfefferspray und Schlägen attackiert worden sein. Daraufhin habe er zur Verteidigung ebenfalls Pfefferspray eingesetzt und im Gebäude versprüht.
Die zwei Angreifer flüchteten. Auch am frühen Abend fehlte von ihnen zunächst jede Spur, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es könnte sich um ehemalige Schüler der Gesamtschule gehandelt haben, sagte er. Ihre Identität blieb aber zunächst unklar.

Mehrere Schüler im Krankenhaus

Einsatz- und Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr kümmerten sich vor Ort um die verletzten Schüler. Neun von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Angehörige der Betroffenen wurden laut Polizei ebenfalls noch an der Schule betreut. Die verletzten Schüler seien ihren Eltern übergeben worden.
Die Polizei stellte das Pfefferspray des 16-jährigen Schülers sicher. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der genaue Tatvorwurf müsse noch geklärt werden, so der Polizeisprecher. Der Einsatz war am frühen Abend beendet. (dpa/red)

