Pistorius: Beteiligung deutscher Soldaten zum Schutz Israels „gerade völlig unvorstellbar“

Jede Beteiligung von deutschen Soldaten, „die für mich gerade völlig unvorstellbar ist“, erfordere im Übrigen auch ein Mandat des Bundestags, sagte der Minister am Rande eines Besuchs im Grenzgebiet zwischen Nord- und Südkorea. „Also von daher stellt sich die Frage aktuell überhaupt nicht.“

Der Iran und seine Verbündeten hatten Israel in den vergangenen Tagen mehrfach mit Vergeltung für die Tötung des Hamas-Anführers Ismail Hanija in Teheran sowie des Hisbollah-Kommandeurs Fuad Schukr in Beirut gedroht. Zur Tötung Schukrs hatte sich Israel bekannt, zur Tötung Hanijas äußerten sich die Regierung und das Militär nicht.

Die USA erklärten unterdessen, angesichts der Drohungen ihre Verteidigungskapazitäten in der Region zu verstärken. Wie das Pentagon am Freitag (Ortszeit) mitteilte, würden zusätzliche Kriegsschiffe und Kampfjets zum Schutz von US-Kräften und zur Verteidigung Israels entsandt.

Die Situation im Nahen Osten werde täglich gemeinsam mit dem Außenministerium und dem Kanzleramt bewertet, sagte Pistorius. „Wir bereiten uns auf das vor, was auf uns zukommen könnte, wie etwa eine Evakuierung. Aber im Moment sind wir nur in der Phase der Vorbereitungen, nicht in der des Handelns.“ Aufgrund seines derzeitigen Aufenthalts im Indopazifik sei er in die „aktuellen Gespräche, die in Berlin stattfinden“, jedoch nicht involviert. (afp)