Politikwissenschaftler: „Die AfD ist keine bürgerliche Partei und vertritt nicht die Mittelschicht“

Die Wahlen in Sachsen und Brandenburg sind vorbei und die AfD bezeichnet sich als neue „bürgerliche“ Kraft in Deutschland. Dazu sagt der Politikwissenschaftler Jürgen W. Falter im Interview mit der „Neue Zürcher Zeitung“, dass die Wähler, das Programm und das Personal der Partei aber nicht bürgerlich seien.

Falter sagt, „bürgerlich“ sei ein „diffuser Begriff“ und werde gerade deshalb von der AfD ständig verwendet. „Eine bürgerliche Partei erkennt man einerseits an ihren Anhängern und Mitgliedern. Sie wird von der Mittelschicht gewählt.“ Die AfD hingegen würde nicht die Mittelschicht repräsentieren. Die Partei habe den höchsten Arbeiteranteil unter ihren Wählern und eine hohe Anziehungskraft für Arbeitslose. „Das haben erneut die Wahlen in Sachsen und Brandenburg gezeigt,“ so Falter.

AfD bemüht sich „moderat“ zu wirken

Der Politikwissenschaftler betont auch, dass das offizielle Programm der AfD nur teilweise feststeht. „Es gibt noch kein Rentenkonzept“. Die AfD würde sich bei ihren Kernforderungen zwar bemühen „moderat“ zu wirken – beispielsweise fordert die Partei ein einfacheres Steuersystem, ein Einwanderungssystem wie in Kanada und Volksentscheide nach Schweizer Muster – aber die AfD kombiniere dies mit einem deutlich flüchtlingskritischen Unterton, sagt Falter. „Ihr eigentliches Kennzeichen ist ihre Anti-Immigration- und Anti-Islam-Haltung. Das widerspricht klassisch bürgerlichen Werten.“

Warum sich die AfD als „bürgerlich“ bezeichnet, erklärt der Forscher wie folgt: Die Partei wolle ihre „Ehrenhaftigkeit“ betonen.

Bürgerlich – das klingt moderat und nicht extremistisch. Bürgerlich sein, das ist in Deutschland, und noch stärker in der Schweiz, ein positiv besetzter Begriff. Es bedeutet, aus der Mitte der Gesellschaft zu stammen.“

Falter sagt auch, dass man eine Partei nicht allein am Programm messen könne. Es sei auch wichtig was das Personal sagt und denkt. Es habe sich schon mehrfach gezeigt, dass die Führungspersonen und Mitglieder der AfD in der Öffentlichkeit etwas anderes sagen würden, als hinter verschlossenen Türen und dass sich überdurchschnittlich viele Antisemiten von der AfD angezogen fühlen würden. Auch dieser Umstand mache die AfD nicht zu einer bürgerlichen Partei im klassischen Wortsinn, so Falter.

Klimaschutz – ein fester bürgerlicher Wert

Zum Thema Klimaschutz sagt der Wissenschaftler, dass dies bereits ein fester bürgerlicher Wert geworden sei. Das könne man an den Verlusten der Volksparteien bei den jüngsten Wahlen klar erkennen.

Im klassischen Bürgertum sind neue Werte hinzugekommen, die von den Volksparteien CDU und SPD nicht ausreichend vertreten worden sind. Dazu gehört der Klimaschutz.“

Die Grünen – die Falter in ihrer sozialen Zusammensetzung als eine bürgerliche Partei sieht – profitieren davon. Ein Großteil der Grünen-Anhänger komme aus der Mittelschicht.

Der Wissenschaftler sieht die Tatsache, dass die Volksparteien an Wählerstimmen verlieren, mit Besorgnis. Die gesellschaftlichen Strukturen, die die Volksparteien getragen haben, seien seit Jahrzehnten im Rückgang. Die SPD verliere die Arbeiterbewegung und CDU/CSU die praktizierenden Katholiken. Die Wechselbereitschaft der Wähler werde immer höher.

Das sei ein Problem, denn „die Volksparteien haben die Funktion, nach innen hin Strömungen zu bündeln und zu Entscheidungen zu kommen, die dann schon einen innerparteilichen Kompromiss darstellen. Das trägt dazu bei, die politische Auseinandersetzung zu rationalisieren und extremistische Tendenzen zu entkräften.“

Wenn es aber nur noch kleine Parteien gebe, die sehr stark an Interessen und ihre Weltanschauung gebunden seien und nur noch begrenzte Segmente der Bevölkerung vertreten, dann werde die politische Willensbildung und ebenso die Bildung stabiler Regierungen schwieriger, betont Falter. Und genau dies sehe man auch in Sachsen und Brandenburg. (so)