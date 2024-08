Gedenken an die Opfer: Scholz nach tödlichem Anschlag in Solingen

NRW-Innenminister Herbert Reul, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, Bundeskanzler Olaf Scholz, Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach und NRW-Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur legen am 26. August 2024 Blumen an einer provisorischen Gedenkstätte für die Opfer der Messerattacke in Solingen nieder. (V.l.n.r.) Foto: Ina Fassbender/AFP via Getty Images