SPD-Politiker Manfred Stolpe im Alter von 83 Jahren gestorben: „Der Vater des modernen Brandenburgs“

Der SPD-Politiker Manfred Stolpe ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte die Staatskanzlei Brandenburg in Potsdam am Montag im Namen der Familie mit. Der langjährige Ministerpräsident des Landes Brandenburg sei nach langer Krankheit „friedlich eingeschlafen“.

„Dies ist ein Tag tiefer Trauer. Wir nehmen Abschied von einem großen Mann, der unser junges Land geprägt hat wie niemand sonst“, ließ sich der aktuelle brandenburgische Regierungschef Dietmar Woidke zitieren. Stolpe sei der „Vater des modernen Brandenburgs“ gewesen. „Er trug die Liebe zu Brandenburg in seinem Herzen, lange schon bevor unser Land 1990 gegründet wurde.“ Er habe dem Land Stimme und Gesicht gegeben.

„Im besten Sinne des Wortes war Manfred Stolpe Landesvater und Mutmacher in einem“, so Woidke weiter.

Manfred Stolpe war von 1990 bis 2002 der erste Ministerpräsident des Landes Brandenburg nach der Wende. Im Sommer 2002 trat er zugunsten Matthias Platzecks als Ministerpräsident des Landes zurück und arbeitete bis 2005 als Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen in der Regierung Schröder.

Stolpe kämpfte ebenfalls mit der Einführung der Lkw-Maut zum 31. August 2003, wobei die Verträge von seinem Vorgänger ausgearbeitet worden waren. Im Zusammenhang mit Missständen um Toll Collect forderte die CDU ab 2003 seinen Rücktritt als Verkehrsminister.

Gleichzeitig zeigt der Bundesverkehrswegeplan 2001-2015 seine Überzeugung, die EU nach Osten zu erweitern. Er rückte die Entwicklung von Ost-West-Achsen im Verkehr in den Mittelpunkt seiner Planungen. Manfred Stolpe sprach sich 2014 für den Friedensappell: „Wieder Krieg in Europa? Nicht in unserem Namen!“ aus.

Kirchliche Karriere

Stolpe begann seine Karriere in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburgs und leitete ab 1962 die Geschäftsstelle der Evangelischen Kirchenleitungen in der DDR. Ab 1982 war er Konsistorialpräsident der Ostregion der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und zeitweise zusätzlich auch stellvertretender Vorsitzender des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR. Zu dieser Zeit wurden Stasi-Vorwürfe laut.

Als Ministerpräsident hinterließ Stolpe Brandenburg die mit erheblichen Landesmitteln geförderten und gescheiterten Investitionsruinen Cargolifter, die Chipfabrik Frankfurt (Oder) sowie den unwirtschaftlichen EuroSpeedway Lausitz.

(ks/ mit Material der Agenturen).