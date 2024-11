Deutschland Zwischenbilanz 2024

Spendenrekord für Parteien: Neu gegründetes BSW übertrifft alle

Die deutschen Parteien haben schon jetzt in Summe einen Rekordbetrag an Spenden von Privatleuten und Unternehmen erhalten – insgesamt mehr als 13,2 Millionen Euro. Mit Abstand am meisten erhielten zwei Oppositionsparteien.