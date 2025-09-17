Logo Epoch Times

Antisemitismus und Linksextremismus

Strobl sieht wieder „linksextremistischen Terror“ in Deutschland

Baden-Württembergs Innenminister sieht die Schwelle zum Terrorismus bei Gewalttaten von Linksextremisten überschritten. Er warnt vor einer Verharmlosung – vor allem auch beim Antisemitismus.

Thomas Strobl, Innenminister von Baden-Württemberg.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sieht eine neue Eskalationsstufe bei Gewalttaten von Linksextremisten in Deutschland. Die Schwelle zum Terrorismus sei mittlerweile überschritten, auch bei antisemitischen Taten, sagte er der „Bild“.
„Derzeit sehen wir wieder linksextremistischen Terror in Deutschland. Ich kann nur davor warnen, solche Taten zu verharmlosen. Wir stehen vor enormen sicherheitspolitischen Herausforderungen in dem Bereich. Dazu zählt für mich ausdrücklich der Bereich des Antisemitismus: Auch hier stehen wir mindestens an der Schwelle zum Terror“, so Strobl.
Zustimmung bekommt Strobl vom österreichischen Terrorismusfachmann Nicolas Stockhammer von der Donau-Uni Krems.
Stockhammer sagte der Zeitung: „Wir sehen eine Symbiose zwischen Linksextremisten und Islamisten etwa bei Gaza, Antisemitismus, Israel-Feindlichkeit. Die hohe Anschlussfähigkeit beider extremistischer Ausrichtungen hat eine relevante Größe erreicht.“ (dts/red)

