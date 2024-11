Frankfurt: US-Bürger wegen Spionageangebots an China festgenommen

Das Bundeskriminalamt hat am Donnerstag in Frankfurt am Main einen früheren Mitarbeiter der US-Streitkräfte in Deutschland festgenommen. Er soll chinesische staatliche Stellen kontaktiert und angeboten haben, ihnen sensible Informationen des US-Militärs zur Weiterleitung an einen Geheimdienst zu geben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Der Festgenommene ist demnach US-Bürger, sein Name wurde mit Martin D. angegeben.

Seine Wohnung werde durchsucht, teilte die Bundesanwaltschaft weiter mit. D. soll bis vor kurzem für das US-Militär gearbeitet haben, China soll er in diesem Jahr kontaktiert haben. Die betreffenden Informationen habe er bei seiner Arbeit erlangt. Noch am Donnerstag sollte D. den Angaben zufolge dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheidet. (afp/red)