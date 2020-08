Zuschauer sind enttäuscht über Beirut-Berichterstattung von ARD und ZDF

Viele Zuschauer von ARD und ZDF erwarteten am Dienstagabend Informationen über die massiven Explosionen in Beirut. Sie wurden enttäuscht - das Thema hat nur eine kurze 60-sekündige Sequenz am Ende beider Sendungen bekommen. Viele Zuschauer haben ihre Enttäuschung in Foren und auf Twitter kundgetan.

In der libanesischen Hauptstadt Beirut kam es am Dienstag zu zwei starken Explosionen. Die Zahl der Toten wurde vom Roten Kreuz auf mindestens 100 beziffert (Stand: 5.8., 9 Uhr). Die Detonationen in der Hafengegend waren in großen Teilen der Stadt zu spüren, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

„Doch viele Nutzer beklagen sich im Internet über die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen“, schreibt „Focus“.

Die Zuschauer erwarteten am Dienstagabend, dass sie bei den „Tagesthemen“ von ARD und beim „Heutejournal“ von ZDF die ersten Informationen über die Geschehnisse als die wichtigste Nachricht des Tages hören und sehen werden, doch dem war nicht so. Das Thema hat nur eine kurze 60-sekündige Sequenz am Ende beider Sendungen bekommen.

Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich entschieden, Themen wie die Berliner Demonstration gegen die Corona-Politik vom vergangenen Samstag und die Rückkehr der Fußballfans in die Stadien mehr Zeit zu widmen. Die Explosionen in Beirut kamen erst ab Minute 12:50 in der Sendung vor.

Viele Zuschauer haben ihre Enttäuschung in Foren und auf Twitter kundgetan.

Ein Twitter-Nutzer schrieb noch während der Sendung: „Ob die #tagesschau noch von #Beirut berichtet? Das sollte Thema Nummer eins sein.“

„In #Beirut sorgen Explosionen für verheerende Menschenopfer und Zerstörung und die @tagesschau beginnt mit der #bundesliga Kopfschütteln!“, schrieb ein anderer Zuschauer.

Weitere Stimmen, die „Focus“ gesammelt hat:

Dass die schwere Explosion in #Beirut in den @tagesthemen erst im Nachrichtenblock vorkommt und mit #Bundesliga aufgemacht wurde, muss man jetzt nicht verstehen, oder? — Henrik Bröckelmann (@henrikMSL) August 4, 2020

@tagesthemen eine komplette stadt liegt in schutt und asche und ein 60 sekunden bericht ist alles??? Eine Schande für eine öffentlich-rechtlichen Sender. #Beirut — Goldenboy1802 (@goldenboy1802) August 4, 2020