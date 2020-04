Frankreich: Gewalttätige Unruhen erfassen landesweit die Banlieues

Die Zahl der Teilnehmer an den Unruhen, die zurzeit in Frankreich wieder die Banlieues erschüttern, bleibt deutlich hinter jenen vom Herbst 2005 zurück. Dennoch zeigt sich auch in der Zeit der Ausgangssperren, wie wenig weit die Staatsgewalt dort de facto reicht.

Ein Hauch von 2005 geht durch Frankreich – und das inmitten der Corona-Krise: Ein Vorfall rund um einen Motorradfahrer, der nach einem Zusammenstoß mit einem Polizeiauto mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, hat in mehreren Banlieues französischer Städte, also Vororten mit sozialem Brennpunktcharakter, gewalttätige Unruhen ausgelöst.

Wie der „Guardian“ berichtet, ereignete sich der Vorfall in Villeneuve-la-Garenne, einem Vorort von Paris. Ein Motorradfahrer, der ohne Helm und mit überhöhter Geschwindigkeit auf einem nicht angemeldeten Fahrzeug unterwegs gewesen sei, soll am Samstagabend (18.4.) an einer Ampel in voller Fahrt auf die geöffnete Tür eines Polizeiwagens geprallt sein. Er zog sich dabei einen Beinbruch zu.

Augenzeugen sprechen von Absicht

Schon bald nach Bekanntwerden des Vorfalls haben sich Augenzeugen gemeldet, die beobachtet haben wollen, wie ein Beamter, der im Wagen saß, die Tür absichtlich geöffnet habe, um den Unfall herbeizuführen. Die Polizei bestreitet diese Darstellung. Eine interne Untersuchung wurde eingeleitet.

Über Umstände, die für oder gegen die Glaubwürdigkeit der Augenzeugen sprechen, ist aus bisherigen Medienberichten wenig zu erfahren. In sozialen Medien verbreitete sich jedoch bald der Narrativ von einem angeblichen Akt der „Polizeigewalt“ – und stachelte vor allem gewaltbereite Jugendliche in den Vorstädten von Paris, Toulouse, Straßburg, Bordeaux, Versailles und Lyon dazu an, Autos, Mülleimer und öffentliche Einrichtungen in Brand zu setzen.

Im Nordwesten von Paris soll auch eine Grundschule durch Brandstifter teilweise beschädigt worden sein, in einem anderen Bezirk wurden Beamte mit Feuerwerkskörpern beworfen.

Motorradfahrer ruft vom Krankenbett aus zur Ruhe auf

Der Motorradfahrer, über den es vonseiten der Staatsanwaltschaft von Nanterre hieß, er habe neben 14 Vorstrafen, unter anderem wegen Drogendelikten und Gewalttätigkeit, auch schon drei Verwarnungen wegen Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen kassiert, meldete sich mittlerweile über seinen Anwalt zu Wort.

„Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ihr Autos demoliert habt“, sagte der Betroffene in einem Video, das an seinem Krankenbett aufgezeichnet wurde. „Ich fordere euch auf, nach Hause zu gehen und euch zu beruhigen. Die Gerichte werden sich darum kümmern.“

Dem örtlichen Abgeordneten für Seine-Saint-Denis, Stéphane Peu von der linksextremen Partei „La France Insoumise“, zufolge seien die Zahl der Teilnehmer an den Unruhen und die Schwere der Ausschreitungen gering. Im Herbst 2005 war der Stadtteil einer der Hauptschauplätze schwerer Unruhen in den Banlieues des Landes gewesen, bei denen fast 8.000 Brände gelegt und etwa 3.000 Personen verhaftet worden waren. Etwa 25.000 Personen sollen sich an den Ausschreitungen beteiligt haben.

„Kretins, Idioten und Geistesschwache“

Der damalige Innenminister und spätere Präsident Nicolas Sarkozy sprach damals von „Gesindel“, das sich dort zusammengerottet habe. Er stellte in Aussicht, er werde die Viertel „mit dem Kärcher reinigen“.

Auch Alexandre Vincendet, Bürgermeister des Bezirks Rillieux-la-Pape im ebenfalls von den Ausschreitungen betroffenen Lyon, fand deutliche Worte mit Blick auf etwa 30 Randalierer, die am Montagabend Parolen wie „Das ist die Rache für Villeneuve-la-Garenne“ skandierten. Der Politiker der konservativen Republikaner sprach von „Kretins, Idioten und Geistesschwachen“, die nicht einmal in der Lage wären, Villeneuve-la-Garenne auf der Karte zu finden. Sie suchten „nur einen Vorwand, um Dinge zu zerstören“.

Banlieues als notorische Brennpunkte

Die Banlieues, die durch schlechte Bausubstanz, ästhetische Unzulänglichkeiten und soziale Verwerfungen gekennzeichnet sind, gelten bereits seit längerer Zeit als Brutstätten von Jugendkriminalität und radikalem Islamismus.

Der Staat habe sich dort vielfach zurückgezogen, oft radikale islamische Gemeinden seien der einzig verbliebene Ordnungsfaktor. Anfang des Jahres erschien das Buch „Les territoires conquis de l’islamisme“ („Die vom Islamismus in Besitz genommenen Gegenden“) des französischen Politikwissenschaftlers Bernard Rougier.

Er hatte vier Jahre lang Feldstudien vor Ort durchgeführt und Erkenntnisse von Sicherheitsbehörden ausgewertet, ehe er zu seinem Schluss gelangte: In vielen Teilen des Landes habe sich eine Gegengesellschaft etabliert.



Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]