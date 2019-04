Caracas: Panzerfahrzeug rast bei Protest in Menschenmenge und überrollt Demonstranten

Ein gepanzertes Militärfahrzeug hat am Dienstag in Venezuela eine Gruppe von Demonstranten gerammt. Das Fahrzeug überrollte protestierende Menschen in der Hauptstadt Caracas vor der Luftwaffenbasis La Carlota, wie Fernsehbilder zeigten.

Der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaidó hatte auf dem Militärstützpunkt zuvor zu Demonstrationen aufgerufen und erklärt, er habe im Machtkampf mit dem umstrittenen linken Staatschef Nicolás Maduro die Unterstützung von Teilen der Armee erhalten.

Die „finale Phase der Operation Freiheit“ sei eingeleitet worden, teilte Guaidó am Dienstagmorgen (Ortszeit) mit. (afp/so)