„Es war ein Massenmord – Es gab definitiv eine Agenda“: Feuerwehrmann fordert neue Untersuchung von 9/11

Die Anschläge am 11. September 2001 in New York City erschütterten Amerika und die Welt. Die Zwillingstürme des World Trade Centers, sowie das nahe liegende Gebäude World Trade Center 7 (WTC 7) krachten in sich zusammen. Dem Angriff auf Amerika folgte ein blutiger Krieg im Irak mit rund 100.000 Todesopfern. In Amerika starben über 3000 Menschen.

Die offizielle Version der Vorkommnisse zu 9/11 werden von Wissenschaftlern, Ingenieuren, Augenzeugen und Opfern stark angezweifelt. Christopher Gioia ist einer von ihnen.

Gioia ist Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Franklin Square Fire Department in New York City und in der Bauindustrie tätig. „Ich war wohl die meiste Zeit meines Lebens auf dem Franklin Square. Ich wuchs vielleicht einen Block von der Feuerwache entfernt auf, also saß ich als Kind auf dem Bordstein und beobachtete die vorbeifahrenden Feuerwehrfahrzeuge. Ich wollte schon immer ein Feuerwehrmann sein,“ sagt er im Interview mit „Architects and Engineers for 9/11 Truth“ – einer Vereinigung von 3000 Architekten und Ingenieuren, die die offizielle Version der Vorkommnisse am 11. September 2001 stark anzweifelt und sich für eine Neuuntersuchung zu 9/11 einsetzt.

Gioia ist seit 32 Jahren freiwilliger Feuerwehrmann und war auch im Marine Corps.

Am 11. September 2001, als die Terror-Anschläge die USA erschütterten, arbeitete Gioia auf einer Baustelle rund 3 Kilometer vom World Trade Center entfernt. Gioia hatte einen guten Ausblick auf die Türme.

Mein Partner und ich hörten die Explosion und dachten: ‚Was wird da gesprengt?'“

Gioia erzählt, er und sein Partner wussten, wie sich eine Sprengung anhört. „Wir sahen uns um. Plötzlich sagte jemand: ‚Hey, schaut! Das Trade Center, die Twin Towers, stehen in Flammen.'“

Wir haben es uns angesehen, und wussten sofort Bescheid. Ein Flugzeug oder ein Hubschrauber hat das Gebäude getroffen. Es war hoch oben, und wir sahen den Rauch und das Feuer,“ berichtet Gioia.

Den beiden Männern wurde daraufhin gesagt, dass ein Flugzeug den Nordturm getroffen hatte.

„Ich sah die Leute aus dem Gebäude springen“

Gioia hatte eine Vermessungsausrüstung, ähnlich eines Teleskops. Er und seine Kollegen richteten das Instrument auf den Nordturm und beobachteten die Geschehnisse. „Ich konnte den Abdruck des Flugzeugs sehen. Ich konnte tatsächlich alles sehen. Wir alle dachten, es sei vielleicht ein kleines Propellerflugzeug, wie ein Piper Cub oder etwas Ähnliches. Aber bei längerer Betrachtung des Schadens war es so als wussten wir, dass es etwas Größeres sein musste.“

„Die Leute liefen herum und wussten nicht, was los war,“ erzählt Gioia weiter. „Und dann sahen wir plötzlich die Explosion am Südturm. Das zweite Flugzeug, dass von der anderen Seite kam und in den Turm steuerte. Dann brach die Hölle los. Alle glaubten, dass wir unter Beschuss stehen.“

Sein Partner und er wären „überwältigt“ gewesen von dem, was sie sahen. Sie konnten mit ihrer Vermessungsausrüstung sehen, wie die Leute um Hilfe winkten. „Ich konnte Leute sehen, die mit ihrer Kleidung aus den Fenstern wedelten. Ich sah tatsächlich die Dame, die sich auf dem Boden des Einschlaglochs im Nordturm befand. Ich glaube, sie starb und wurde identifiziert, aber ich sah sie.“

Gioia erzählt weiter:

Dann wurde es noch schlimmer. Ich sah die Leute aus dem Gebäude springen und das war es dann. Ich konnte es mir nicht länger ansehen und musste nach Hause zu meiner Frau und meinem Kind.“

Auf seinem Heimweg stürzte schließlich der Nordturm ein. „Die Leute hatten gerade auf der Autobahn angehalten, und alle starrten nur,“ erzählt er. Als er zu Hause ankam brach gerade der Südturm zusammen. Er und seine Frau „standen unter Schock“.

Drei gute Freunde wurden getötet

Gioia hat am 11. September 2001 drei gute Freunde aus seiner Feuerwehreinheit verloren. Das war auch mit ein Grund, warum er begann Beweise rund um die Geschehnisse der Terror-Attacke zu sammeln. Dabei stieß der Feuerwehrmann auch auf die „Architects and Engineers for 9/11 Truth“.

Einer seiner Freunde in der Feuerwehr, mit dem er über die Geschehnisse sprach, ist pensionierter Fluglotse. „Er flog alle Arten von Flugzeugen, und er war mit Düsenflugzeugen und dergleichen bestens vertraut,“ so Gioia. „Eine Geschichte, die uns von Anfang seltsam vorkam war, dass offiziell behauptet wurde, die Entführer hätten das System im Flugzeug ausgeschaltet und deshalb hätten die Fluglotsen die Flugzeuge nicht gesehen.“

Gioias Freund sagte dazu: „Nur weil sie das System ausschalten, verschwindet aber die Radarspur nicht.“ Diese Behauptung schien Gioia und seinem Freund deshalb „immer sehr seltsam zu sein, weil sie sagten, sie konnten das Flugzeug nicht verfolgen, aber das ist nicht wahr.“

Gioia dachte lange an diesen Umstand, doch nach einigen Jahren verblasste die Erinnerung. Auch deswegen, weil in dieser Zeit zu viele Beerdigungen von Freunden, Feuerwehrleuten, Polizisten und Zivilisten stattgefunden hatten und es insgesamt eine schwierige Zeit für ihn war. Die Menschen in den USA und besonders in New York City hätten versucht, mit den Geschehnissen fertig zu werden und ihr Leben wieder aufzubauen, sagt er. Das Leben hätte sich wieder normalisiert – auch unter dem Umstand, dass die USA in den Krieg zogen. „Die Leute akzeptierten es, wir mussten weitermachen. Wir mussten weitermachen, und das taten wir,“ betont Gioia.

„Du weißt Bescheid über Gebäude 7?“

„Da ich in der Bauindustrie tätig bin, spreche ich mit vielen Menschen. Ich habe mit einigen Leuten über den Hochbau gesprochen, und wir haben darüber gesprochen, wie die Türme zusammengebrochen sind. Dann sagte ein Typ: ‚Du weißt Bescheid über Gebäude 7?'“, erzählt Gioia weiter.

Ich sagte: ‚Was ist mit Gebäude 7? Was ist das? Was war es?‘ Ich wusste wirklich nicht viel darüber. Ich wusste, dass ein drittes Gebäude eingestürzt war, aber damals interessierte sich niemand wirklich für Gebäude 7, weil alle nur auf die Zwillingstürme fixiert waren.“

Dann sagte diese Person zu Gioia: „Dieses Gebäude ist eingestürzt. Es wurde aber nicht von einem Flugzeug getroffen, und ich habe einige wirklich gute Fotos und Videos davon.“ Dann zeigte der Mann Gioia die Videos auf denen zu sehen war, „wie die Fenster auf mehreren Stockwerken gleichzeitig explodierten. Und dann das Dach… das Dach war zuerst eingestürzt, und dann kam das ganze Gebäude symmetrisch herunter,“ so Gioia.

Ich stand einfach da und sah ihn an. Ich sagte: ‚Du willst mich wohl verarschen. Wo hast du das her?‘ Er sagt: ‚Es ist im Netz. Du kanst online gehen und dir ein Bild von all dem machen.'“

Bei seinen Recherchen entdeckte Gioia schließlich Bilder, Videos und Interviews von Augenzeugen und Leuten wie Dan Rather die von einem „kontrollierten Abriss“ sprachen. Da Gioia selbst als Feuerwehrmann arbeitet und darüber hinaus auch in der Baubranche tätig ist, weiß er, dass sich ein Feuer nicht so – wie offiziell behauptet – verhält. „Es gab Brände auf einigen Etagen. Zum Zeitpunkt des Einsturzes waren sie aber so gut wie erloschen,“ sagt er mit Blick auf das WTC 7.

Es gab Schäden, als der Nordturm einstürzte. Okay, das verstehe ich. Aber das Gebäude wäre auf der beschädigten Seite eingestürzt und es wäre ein asymmetrischer Einsturz gewesen. Es wäre kein symmetrischer Zusammenbruch gewesen,“ betont er.

Um einen gleichmäßigen, symmetrischen Zusammenbruch zu erreichen, müssten alle Kernsäulen gleichzeitig abbrennen.

Rund 200 Zeugen sprechen von Explosionen

Er betont, dass rund 200 Zeugen, darunter Feuerwehrleute, Polizisten und Ersthelfer, über „Explosionen“ gesprochen hätten. „Sie sahen rote Blitze. Es gab Explosionen, und jeder hatte so ziemlich alles… Es gab ein gemeinsames Thema. Sie alle sagten, es ist… Es sah fast wie ein kontrollierter Abriss aus. Das haben die Leute tatsächlich gesagt.“

Nach zweijähriger Recherche wurde ihm klar, dass die offizielle Version nicht stimmen kann. „Man kann die Gesetze der Physik nicht aufheben. Die Schwerkraft wirkt nur nach unten. Es gelten sicherlich die Gesetze der Wissenschaft. Die Art und Weise, wie die Gebäude gebaut wurden, das gilt. Sie behaupten Dinge, die unmöglich so passieren konnten,“ so Gioia.

Es sei „schrecklich“ was der amerikanischen Öffentlichkeit von, dieser „Schurkengruppe“ angetan worden sei. „Und es gab eine Agenda. Es gab definitiv eine Agenda. Es war viel los und viele gute Menschen wurden getötet. Das ist etwas, was dieses Land nicht tolerieren kann, weil es einfach gegen alles verstößt, wofür wir stehen. Dafür wurden Menschen ermordet und das ist etwas, das… Das stört mich wirklich und ich weiß, dass es auch viele andere Menschen stört,“ betont der Feuerwehrmann.

„Es war ein Massenmord“

Die Menschen, mit denen er über seine Recherchen sprach, hätten ihn anfangs ausgelacht oder nichts von den Gegebenheiten wissen wollen, erzählt er. „Du bist verrückt, du weißt nicht, wovon du redest“, hätten sie gesagt. Aber dann zeigte er den Leuten die Videos und Bilder – auch seinen Kollegen bei der Feuerwehr. Gioia sieht eine dringende Notwendigkeit die Menschen zu informieren und die Ereignisse zu 9/11 neu zu untersuchen.

In den vergangenen 18 Jahren sind viele Beweise aufgetaucht, die es zu prüfen gilt. Vieles davon wurde von Architekten und Ingenieuren entdeckt,“ betont Gioia.

Er erzählt den Menschen von der Petition des US-Staatsanwalts für den südlichen Bezirk von New York. Es geht darum, eine Untersuchung der Grand Jury in Gang zu bringen. „Ich sagte: ‚Da müssen wir hin.‘ Ich sagte: ‚Meine Gefühle in dieser Sache bedeuten nichts.‘ Ich sagte: ‚Wir beschäftigen uns überhaupt nicht mit Verschwörungstheorien. Schauen wir uns die Beweise an. Lassen wir uns von den Beweisen leiten, in welche Richtung wir gehen müssen.‘ Das ist so wichtig. Ich denke, dass das amerikanische Volk… ich denke, dass jede vernünftige Person damit einverstanden wäre. Man kann sich nicht auf Hörensagen verlassen. Lasst uns einen genauen Blick auf das, was da ist, werfen und uns davon leiten. Wir schulden es den Menschen, die am 11. September ermordet wurden, und den unzähligen Tausenden oder Zehntausenden von Menschen, die in diesen Kriegen im Ausland getötet wurden, im Namen der Terrorismusbekämpfung oder wie auch immer sie es nennen wollen, und kommen zum Kern der Sache und zur Wahrheit.“

Er betont:

Wenn die Beweise uns in eine Richtung führen und wir herausfinden, dass es andere Verantwortliche gibt und sie in der Regierung, oder im Pentagon sind, oder sie im Geschäftssektor sind, dann müssen diese Leute zur Verantwortung gezogen werden. Sie müssen vor Gericht gestellt werden. Wir müssen dieses Land wieder auf Kurs bringen.“

Gioia sagt, die Öffentlichkeit sei getäuscht worden. Von Emotionen überschüttet worden, um den Blick für das Wesentliche zu trüben. Der 11. September sei ein „sehr komplizierter Angriff, ein Plot“ gewesen – „sehr gut geplant“. „Für mich ist es wie psychologische Kriegsführung, also wenn man den Fokus ständig von den Fakten auf die Dramatik verlagert, dann ist man erfolgreich, weil man jetzt den Fokus dort verloren hat, wo man ihn braucht,“ so Gioia.

Er betont, dass sich die Menschen tatsächlich auf die Fakten besinnen und die Emotionen aus dem Spiel lassen sollten.

Ich sage den Leuten unverblümt: ‚Hör zu. Weißt du was? Das ist ein Verbrechen. Das war ein Massenmord. Das ist es, was es war, okay? Das ist alles, was es war. Es war ein Massenmord; 3.000 Menschen wurden kaltblütig, im Fernsehen vor unseren Augen ermordet, okay? Gebäude stürzten ein und Flugzeuge stürzten in diese Gebäude und alle möglichen Dinge geschahen. Wir müssen es uns ansehen, und wir müssen buchstäblich alles unter die Lupe nehmen. Alles muss betrachtet und analysiert werden. Es muss aus wissenschaftlicher Sicht analysiert werden, und es gibt keine Emotionen.'“

„Wir lassen unsere Brüder nicht zurück“

Für ihn ist es unverständlich, dass es Leute gibt, die eine neue Untersuchung ablehnen. Doch damit könnten die USA zur Wahrheit gelangen. „Wir könnten die Beweise herausholen, die nicht angesehen wurden. Der Kongress würde ihnen sagen, dass sie diese Beweise zeigen müssen. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der US-Staatsanwalt diese einer Grand Jury präsentieren muss. Das ist die Rechtsstaatlichkeit, und genau darum geht es in diesem Land. Das ist es, was dieses Land zu dem macht, was es ist. Das ist es, was dieses Land von anderen Ländern der Welt unterscheidet, dass wir Respekt vor Recht und Ordnung haben.“

Abschließend betonte der Feuerwehrmann: „Wir lassen unsere Brüder nicht zurück. Wir lassen diese Leute nicht zurück. Das waren Amerikaner. Das waren Feuerwehrleute, Polizisten, EMS, und es waren ganz normale Menschen, die an diesem Tag ihre Arbeit machten. Wir lassen sie nicht zurück. Wir vergessen sie nicht. Sie verdienen Gerechtigkeit, und wir werden dafür sorgen, dass Gerechtigkeit herrscht.“