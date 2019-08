Illegaler Einwanderer kaufte in Guatemala Baby für 80 Dollar, um in USA einreisen zu können

Kinder werden gemietet, gekauft, entführt und recycelt, so dass alleinstehende Erwachsene, meist Männer aus Mittelamerika, nach ihrem illegalen Grenzübertritt in die Vereinigten Staaten schnell eine Aufenthaltserlaubnis erhalten können.

Die Kosten für ein Kind sind dabei unterschiedlich. „Wir haben Hinweise darauf, dass es zwischen weniger als hundert und mehr als 1000 Dollar kosten kann, sagte Kevin McAleenan, amtierender Minister des Ministeriums für Heimatschutz (DHS), während einer Kongressanhörung am 18. Juli.

McAleenan sagte, dass in einem Fall ein 51-jähriger illegaler Einwanderer ein sechs Monate altes Baby für 80 Dollar in Guatemala gekauft habe, damit er leicht in die Vereinigten Staaten gelangen könne. Der Mann, ein honduranischer Staatsangehöriger, gestand dies bei einem DNA-Test gegenüber den Grenzposten.

„Wir haben gesehen, wie alle möglichen Schmuggelorganisationen an potenzielle Kunden und an jene, die die Grenze überschreiten, Ratschläge verteilen, wie man ein Kind mitbringt, um in den Vereinigten Staaten bleiben zu dürfen“, sagte McAleenan. „Sie haben in Mittelamerika auf Facebook und im Radio Werbung gemacht.“

Grenzsicherheit

Homeland Security Investigations, eine Abteilung der Immigration and Customs Enforcement (ICE), schickte Mitte April 400 Agenten nach El Paso und Rio Grande Valley, Texas, um mit Familien zu sprechen, von denen der Grenzschutz vermutete, dass sie nicht echt waren. In den letzten acht Wochen haben HSI-Spezialagenten 5.500 betrügerische Familien identifiziert – etwa 15 Prozent aller verwiesenen Fälle.

McAleenan sagte, dass Agenten 921 gefälschte Dokumente aufgedeckt haben, und 615 Personen wurden wegen Menschenhandels oder Schmuggels eines Kindes strafrechtlich verfolgt.

„Das sagt mir, dass wir nur an der Oberfläche des Problems kratzen und die Anzahl der gefährdeten Kinder viel höher sein könnte“, sagte er.

„Jeder weiß, dass, wenn sie ein Kind mitbringen, sie in den Vereinigten Staaten bleiben dürfen – sie nennen es einen „Pass für die Migration“. Das habe ich direkt von einem Herrn aus Huehuetenango, der westlichsten Provinz Guatemalas, gehört.“

Er sagte, dass in fast allen Fällen das gleiche gesagt wurde: „Der Festgenommene erklärte, dass er den Versuch unternommen hat, weil er in seiner Heimatstadt gehört hat, dass jeder, der mit einem Kind in die Vereinigten Staaten reist, reingelassen wird“.

Die Südgrenze ist so überlastet, dass die meisten illegalen Einwanderer nicht einmal mehr um Asyl bitten, weil sie wissen, dass sie auch so in den Vereinigten Staaten aufgenommen werden – besonders wenn sie ein Kind haben.



In Yuma, Arizona, stellen weniger als 10 Prozent der illegalen Einwanderer einen Asylantrag, sagte Sektorchef Anthony Porvaznik am 17. April.

300.000 Kinder

Seit dem 1. Oktober 2018 haben laut McAleenan mehr als 300.000 Kinder die Südgrenze überschritten. Die meisten von ihnen traten als Teil einer Familieneinheit auf, aber 67.000 auch als unbegleitete Minderjährige. Die Familieneinheiten stiegen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 um 469 Prozent auf den gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2019.

Die Gesetzeslücke, die den starken Anstieg der Familieneinheiten begünstigt, wurde 2015 von einem kalifornischen Richter geöffnet, der die Flores Settlement Agreement änderte, um die Inhaftierung von Familien für mehr als 20 Tage zu verbieten. Bisher wurde die 20-Tage-Regel nur auf unbegleitete Minderjährige angewendet.

Ein Einwanderungsfall kann nicht innerhalb von 20 Tagen entschieden werden, so dass Familien, die die Grenze illegal überschreiten, jetzt innerhalb von Tagen von der Grenzschutzpolizei entlassen werden, mit einem zukünftigen Gerichtstermin, der in den wenigsten Fällen eingehalten wird.

Eine der aufschlussreichsten Statistiken ist die von Männern, die mit einem Kind die Grenze überschreiten. Im Jahr 2014 hatten weniger als 1 Prozent aller Männer, die von der Grenzkontrolle im Sektor Rio Grande Valley aufgegriffen wurden, ein Kind dabei. Diese Zahl liegt nun bei 50 Prozent, so Rodolfo Karisch, Chef-Grenzschutzbeamter für diesen Sektor.

„Wenn sie eine Person haben, die in die Vereinigten Staaten gehen will und jemand anderes ein Kind hat, mit dem er vielleicht etwas zusätzliches Geld verdienen möchte, oder will, dass das Kind an einen Verwandten in den Vereinigten Staaten geliefert wird“, kaufen sie gefälschte Dokumente und schmuggeln es an die Grenze.

„Es gibt ein richtiges Dokumenten-Fälschungssystem in allen drei Ländern“, sagte McAleenan und bezog sich auf Guatemala, Honduras und El Salvador.

„Die Schwachstellen in unserem Rechtsrahmen [sind] Anreize für Schmuggler und Familien…

„Die Schwachstellen in unserem Rechtsrahmen [sind] Anreize für Schmuggler und Familien, Kinder zu gefährden. Das Recyclingproblem ist vielleicht die schlimmste Manifestation davon“, sagte er. Recycling bezieht sich darauf, wenn ein Kind von einem Erwachsenen benutzt wird, um als „Familieneinheit“ leicht über die Grenze zu gelangen, und dann zur Wiederverwendung zurückgeschickt wird.

„ICE hat jetzt drei bedeutende Fälle, mehrere Städte im ganzen Land, wo sie eine kleine Gruppe von Kindern identifiziert haben – sagen Sie fünf bis acht Kinder -, die von Dutzenden von Erwachsenen benutzt werden, um unsere Grenze zu überschreiten und die Aufenthaltserlaubnis in den Vereinigten Staaten zu beantragen.“

Die Erwachsenen, die an diesem Betrug beteiligt sind, werden vom Justizministerium wegen Bundesverbrechen wie Einwanderungskriminalität, Identitäts- und Leistungsbetrug, Fremdenschmuggel, Menschenhandel und Kinderausbeutung strafrechtlich verfolgt.

McAleenan sagte, dass der Kongress die größten Auswirkungen haben könnte – „nicht nur auf den Fluss, sondern auch auf den Schutz der Kinder“ -, indem er eine Änderung des Flores-Abkommens vornimmt.

Er sagte, dass die Obama-Administration vor dem Wechsel zu Flores im Jahr 2015 damit begonnen hat, Familien für die Dauer ihres Asylverfahrens, das etwa 45 Tage dauert, zusammen festzuhalten. Der Zustrom illegaler Einwanderer verlangsamte sich als Reaktion darauf, da diejenigen mit wertlosen Asylanträgen abgeschoben wurden.

„Wenn die Leute mit diesem Betrug nicht erfolgreich sein würden, und es bei der überwiegenden Mehrheit zu einer Rückführung kommen würde, würden zukünftig weniger versuchen zu kommen“, sagte McAleenan.

Obwohl fast 90 Prozent die Erstuntersuchung an der Grenze bestehen, erhalten weniger als 20 Prozent einen Asylantrag von einem Einwanderungsrichter. Für Mittelamerikaner ist diese Zahl weniger als 10 Prozent.

67.000 Unbegleitete Minderjährige

McAleenan ist auch besorgt über die gestiegene Zahl unbegleiteter Minderjähriger, die die Grenze passieren, und über die Gesetzeslücken, die verhindern, dass sie nach Hause geschickt werden.

Der Trafficking Victims Protection Reach Authorization Act (TVPRA) wurde seit Jahren eingerichtet, um Opfern von Menschenhandel zu helfen; ein Schlupfloch verhindert jedoch, dass die Vereinigten Staaten Kinder in ihre Heimatländer zurückschicken, es sei denn, sie kommen aus Kanada oder Mexiko (angrenzende Länder).

McAleenan sagte, selbst wenn mittelamerikanische Länder ihre Kinder zurückwollen, verbietet es das US-Gesetz.

Derzeit befinden sich rund 11.000 unbegleitete Minderjährige in der Obhut von HHS. Die überwiegende Mehrheit (88 Prozent) kommt aus den mittelamerikanischen Ländern Guatemala, Honduras und El Salvador. Die meisten sind zwischen 15 und 17 Jahre alt.

„Die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen, die in diesem Geschäftsjahr in die Vereinigten Staaten einreisen, ist auf ein Niveau gestiegen, das wir noch nie zuvor gesehen haben“, sagte Jonathan Hayes am 25. Juli vor dem Gerichtsausschuss des Hauses. Hayes ist verantwortlich für das unbegleitete Kleinkinderprogramm innerhalb der Abteilung Büro und Flüchtlingswiederansiedlung der HHS.

Hayes sagte, dass die durchschnittliche Verweildauer eines Kindes in HHS-Sorge ab Juni etwa 42 Tage beträgt – ein „dramatischer Rückgang“ gegenüber Ende November 2018, wo die durchschnittliche Dauer der Pflege 90 Tage betrug.

McAleenan sagte, es sei oft ein Elternteil, der sich bereits illegal in den Vereinigten Staaten aufhält, der einen Schmuggler bezahlt, um sein Kind bis zur Grenze zu bringen.

„Ich denke nicht, dass die meisten Menschen erkennen, dass die meisten dieser unbegleiteten Kinder an Eltern oder Verwandte in den Vereinigten Staaten, die auch illegal hier sind, abgegeben werden. Sie haben möglicherweise keine Erlaubnis, in den Vereinigten Staaten zu arbeiten“, sagte McAleenan.

Zu den neuen Einschränkungen, die der Kongress in der letzten Finanzierungsrunde vorgenommen hat, gehört die Bestimmung, dass illegale Einwanderer in einem Haushalt mit unbegleiteten Minderjährigen nun von der Abschiebung befreit sind.

Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von nmc)

Originalartikel: Illegal Immigrant Bought Baby for $80 in Guatemala to Get Priority Release in US