Millionen Migranten suchen neue Heimat: Per Resettlement-Programm nach Deutschland

50.000 Menschen sollten über Resettlements in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union einreisen, so lautete eine Zusage für die Jahre 2018 und 2019. Dazu stellte die EU-Kommission eine halbe Milliarde Euro bereit , 10.000 Euro für jeden teilnehmenden Staat pro Neuansiedlung eines „Flüchtlings“.

Angesichts der „Rekordzahl von Menschen, die Sicherheit vor Krieg, Konflikt und Verfolgung suchen, und mangels politischer Lösungen für diese Situationen“, brauche man dringend Länder, die sich bereiterklären, mehr Menschen neu anzusiedeln, kündigte UNHCR-Chef Filippo Grandi auf dem jährlichen Treffen am 1. Juli 2019 an. Es müsse eine „gerechte Verteilung der Verantwortung für globale Krisen“ geben.

EU-Resettlement-Programm: 32.700 Migranten legal in die EU umgesiedelt – „Ausdrückliches Lob“ an Deutschland

Resettlement-Programm verlängert

Das Bundesministerium des Innern hatte mit Aufnahmeanordnung vom 21. Dezember 2018 entschieden, eine Aufnahme von bis zu 500 Personen monatlich bis Ende 2019 zu ermöglichen. Diese Zusage gilt für Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit und deren Angehörigen, die sich in der Türkei aufhalten. In begründeten Einzelfällen können auch Staatenlose, deren Identität feststeht und die nachweislich vor ihrem Aufenthalt in der Türkei in Syrien gelebt haben, mit ihren Familienangehörigen in Deutschland aufgenommen werden.