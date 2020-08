Kritik an Greta Thunberg und Luisa Neubauer: „Klimadiktatur macht uns arm, ohne dem Klima zu dienen“

„Fridays for Future“-Wortführerinnen Luisa Neubauer und Greta Thunberg halten es mittlerweile für „wissenschaftlich erwiesen“, dass nur ein „neues System“ die „Klimakrise“ bewältigen könne. Dieser Wahrheitsanspruch macht mittlerweile auch ihren Wohlgesonnenen Angst.

Kolumnist Andreas Freytag von der „Wirtschaftswoche“ hält den Klimawandel für das „drängendste Problem der Menschheit hin, dessen Lösung in der Tat keinen weiteren Aufschub mehr erfahren darf“. Dass CO2 dafür die Hauptursache wäre, bezweifelt er nicht. Auch „globale Abkommen, die durchgesetzt werden“, „strenge Grenzwerte“ und „hohe Strafen für die Verletzung dieser Grenzen“ hält er für nötig. Was die „Fridays for Future“-Aushängeschilder Greta Thunberg und Luisa Neubauer jüngst in einem offenen Brief an die EU-Regierungschefs gefordert hatten, geht jedoch selbst ihm zu weit, denn es wäre der entscheidende Schritt in die „Klimadiktatur“.

In ihrem Brief fordern Thunberg und Neubauer unter anderem, die EU solle dafür sorgen, dass „Ökozid“ zum „internationalen Verbrechen“ gemacht wird, das vom Internationalen Strafgerichtshof geahndet werden solle.

„Klimakrise nicht innerhalb des heutigen Systems zu lösen“

Aber es geht noch weiter. In dem Dokument heißt es: „Sogar ein Kind kann erkennen, dass die Klima- und Ökologiekrise nicht innerhalb des heutigen Systems gelöst werden kann.“ Dies sei „nicht länger nur eine Meinung“, sondern „faktenbasiert auf der Grundlage der bestmöglichen verfügbaren Wissenschaft unserer Tage“. Die logische Folge: „Wir brauchen ein neues System.“

Zwar befindet sich im Forderungskatalog der Bewegung, der sich bereits eine Reihe prominenter Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und Wissenschaft angeschlossen haben, auch die Forderung, „Demokratie [zu] sichern und [zu] schützen“.

Aus den Aussagen des Schreibens lässt sich jedoch nach den Gesetzen der Denklogik schließen, dass es sich bei der „Demokratie“, die den Initiatorinnen vorschwebt, nur um eine solche handeln kann, in der Individualrechte wie das Recht auf Privateigentum, Gewerbefreiheit, Berufsausübungsfreiheit, Reisefreiheit oder freie Persönlichkeitsentfaltung unter einem umfassenden „Klimaschutz“-Vorbehalt stehen.

Notwendig, dass „Klimapolitik nicht gegen die Menschen gemacht wird“

Zu dieser Schlussfolgerung kommt auch Andreas Freytag in seiner Kolumne für die „Wiwo“ – und seine Freude darüber hält sich in Grenzen. Verträge zu zerreißen und bestehende Vereinbarungen aufzugeben, wenn diese keine ausreichend rigiden „Klimaschutz“-Vorgaben enthalten, das sei kontraproduktiv.

„Wenn in China die CO2-Emissionen steigen, leiden die Menschen auf der ganzen Welt darunter“, schreibt Freytag. „Das bedeutet aber auch, dass Einsparungen an CO2-Emissionen hierzulande nicht notwendigerweise tatsächlich dazu führen, dass die Gesamtemissionen sinken. Es kann sogar über Preisveränderungen dazu kommen, dass es für andere nun billiger wird, CO2 auszustoßen, zum Beispiel weil die in Europa fallende (oder im Idealfall vollständig ausbleibende) Nachfrage nach Erdöl den Ölpreis weltweit sinken lässt und es für andere preiswerter macht, Öl zu verbrauchen.“

Deshalb sei aber ein europäischer Alleingang weder machbar noch wünschenswert. Vor allem aber sei es „notwendig, dass Klimapolitik nicht gegen die Menschen gemacht wird“. Verträge zu zerreißen und Vereinbarungen aufzugeben, heiße immerhin auch, den Rechtsstaat aufzugeben und Eigentumsrechte zu ignorieren beziehungsweise für nichtig zu erklären.

Sozialistische Volksdemokratie als Modell

Allerdings seien private Eigentumsrechte ganz entscheidend für die sorgsame und effiziente Nutzung der Ressourcen: „Fehlen sie, fehlt auch das Interesse am Eigentum, also auch an der Natur. Und die Aufgabe des Rechtsstaates bedeutet auch, dass Menschen in Zukunft nicht mehr klagen können, wenn sie etwas an der Klimapolitik auszusetzen haben. Einen offenen Brief wie der, der hier diskutiert wird, darf dann nicht mehr verfasst werden – ihre Unterzeichner dürften mit Sanktionen zu rechnen haben.“

Auch die Frage, was noch produziert werden dürfe, wenn es dabei zum Ausstoß „klimaschädlicher“ Gase komme, obliege dann der Willkür – einer „demokratischen“, wie Thunberg und Neubauer betonen. Nur wäre eine Demokratie ohne Eigentumsschutz und ohne unabhängige Gerichte nichts Neues in der Geschichte Europas: Die sozialistischen „Volksdemokratien“ nach sowjetischen Vorbild beruhten schon auf diesem Prinzip.

Dies benennt auch Freytag: „Aber die Erfahrung mit allen Systemen ohne Rechtsstaat zeigen, dass weniger demokratisch und gerecht, sondern nach den Kriterien Macht und Interessenlage entschieden wird. Die Erfahrung lehrt auch, dass sich in den dazu notwendigen Gremien immer die Bremser durchsetzen werden – Besitzstandsdenken würde regelmäßig die Kreativität schlagen, die nötig ist, den Klimaschutz zu bewältigen.“

Thunberg und Neubauer „in grotesker Weise naiv“

Ohne private Eigentumsrechte fühle sich, wie die Umweltkatastrophen in der Sowjetunion, der DDR, Rumänien oder anderen früheren Sowjetstaaten zeigten, niemand für dessen Erhaltung zuständig.

„Man kann den Verfasserinnen diesen Denkfehler nachsehen, denn sie sind zu jung, um den Sozialismus selbst erlebt zu haben“, schreibt Freytag weiter. „Das gilt nicht gleichermaßen für viele Unterzeichner. Dennoch ist die Forderung nach Aufgabe von Demokratie und Marktwirtschaft zum Ziele des Umweltschutzes in grotesker Weise naiv. Es ist ein altes Dilemma, dass Klimaschützer ökonomisches Denken ablehnen und damit immer zu ineffektiven und ineffizienten (also verschwenderischen) Lösungen kommen.“

Ginge es der „Klimaschutz“-Bewegung tatsächlich ausschließlich um das Klima und nicht um Macht infolge der Abschaffung des Kapitalismus, würde sie das Innovationspotenzial privater Unternehmen nutzen wollen und kein System bürokratischer Kontroll- und Kommandowirtschaft. Die Einführung einer Öko-Diktatur in Europa würde die Menschen hierzulande nur arm und unfrei machen, ohne dem Klima zu dienen.

„Wer das Klima schützen will, wählt die Instrumente nach den Kriterien Effektivität und Effizienz; Moralisieren sollte keine Rolle spielen“, schließt Freytag. „Es ist zu hoffen, dass die beiden Initiatorinnen des Briefs schnell dazulernen und dass ihr jüngstes Pamphlet noch schneller in Vergessenheit gerät.“



