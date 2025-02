Schokolade mit Power: Wie dunkler Kakao Darm und Kopf fit hält

Im Europa des 18. Jahrhunderts verwendeten Ärzte Schokolade manchmal als medizinisches Mittel und verschrieben sie zur Behandlung von Melancholie. Heute bestätigt die Wissenschaft dieses Hausmittel, da die Inhaltsstoffe von dunkler Schokolade Darmbakterien nähren, die zur Produktion stimmungsaufhellender Neurotransmitter beitragen, was den Genuss noch befriedigender macht.

Verbesserte Darmgesundheit

Die Lebensmittel, die wir essen, insbesondere solche, die reich an Präbiotika (die nützliche Bakterien füttern) und Probiotika (die nützliche, lebende Bakterien einführen) sind, können einen erheblichen Einfluss auf das Mikrobiom in unserem Darm haben, sagte Chantelle van der Merwe, registrierte Ernährungsberaterin, gegenüber der Epoch Times.

Dunkle Schokolade enthält Polyphenole und Pflanzenstoffe, die als Präbiotika wirken, indem sie nützliche Bakterien wie Bifidobakterien und Laktobazillen nähren und gleichzeitig schädliche Bakterien wie Clostridien reduzieren.

„Das bedeutet, dass dunkle Schokolade die Darmgesundheit fördern könnte, indem sie eine Mikrobiomumgebung schafft, die Entzündungen reduziert“, so van der Merwe.

Ein gesundes Mikrobiom stärkt die Darmbarriere und reguliert die Immunreaktionen, wodurch Entzündungen insgesamt reduziert werden.

Darm und Stimmung

Eine Studie aus dem Jahr 2022 untersuchte, wie sich dunkle Schokolade auf die Stimmung auswirkt, indem sie sich auf die Darm-Hirn-Achse konzentrierte. Die Forscher testeten zwei Arten von dunkler Schokolade – mit 85 Prozent und 70 Prozent Kakaoanteil – in einem dreiwöchigen Versuch. Die Teilnehmer einer Gruppe aßen 30 Gramm Schokolade mit 85 Prozent Kakaoanteil, während die andere Gruppe 70 Prozent oder keine Schokolade aß.

Die Ergebnisse zeigten, dass der tägliche Verzehr von 85-prozentiger Schokolade die negative Stimmung deutlich senkte, während Schokolade mit 70 Prozent Kakao keine Wirkung zeigte. Stuhlproben zeigten, dass sich die mikrobielle Vielfalt im Darm nur in der Gruppe mit 85 Prozent Kakao verbesserte. Die Forscher fanden heraus, dass 85-prozentige dunkle Schokolade präbiotische Effekte hat, die die Stimmung über die Darm-Hirn-Achse beeinflussen.

Die Darm-Hirn-Achse wurde als mögliche Behandlungsmethode für Stimmungsstörungen erforscht. So zeigen beispielsweise keimfreie Mäuse ohne Darmbakterien weniger Anzeichen von Angst und Depression. Als diese Mäuse Darmbakterien von Menschen mit Depressionen erhielten, entwickelten sie ähnliche Verhaltensweisen, was zeigt, dass das Darmmikrobiom die Stimmung beeinflusst.

Da dunkle Schokolade als Präbiotikum wirkt, unterstützt sie das Wachstum nützlicher Bakterien im Darm. Dies könnte die Stimmung über die Darm-Hirn-Verbindung verbessern.

Laut den Autoren der Studie haben andere Tierstudien gezeigt, dass Kakaopolyphenole antioxidative und entzündungshemmende Wirkungen haben, die dazu beitragen können, die Symptome von Depressionen zu lindern. Einige Studien am Menschen deuten auch darauf hin, dass Kakao die Stimmung verbessern kann, insbesondere wenn Stress oder Angst ausgelöst wurden.

Die richtige Menge und Art

„Für einen maximalen Nutzen sind rohe Kakaoprodukte oder minimal verarbeitete dunkle Schokolade ideal“, so van der Merwe.

Je höher der Kakaogehalt, desto mehr Polyphenol ist enthalten, was auch zu einer stärkeren antioxidativen Wirkung führt, fügte sie hinzu. Diese Antioxidantien helfen, oxidativen Stress zu reduzieren, der die Gehirnzellen schädigen und zu Stimmungsstörungen beitragen kann.

Caroline Susie, eine staatlich geprüfte Ernährungsberaterin, sagte der Epoch Times, dass 30 bis 40 Gramm dunkle Schokolade (ungefähr zwei Quadrate) pro Tag eine gute Richtlinie sind.

So fügen Sie Ihrem Tag mehr dunkle Schokolade hinzu:

Mischen Sie Kakao in Smoothies, indem Sie ihn mit Bananen, Nussbutter und Mandelmilch mischen, um einen cremigen, schokoladigen Kick zu erhalten.

Rühren Sie Kakao in Haferflocken, um einen reichen Schokoladengeschmack ohne zusätzlichen Zucker zu erhalten.

Machen Sie eine gesunde heiße Schokolade mit Milch, Kakao und einer Prise Zimt für ein wärmendes, antioxidantienreiches Getränk.

Geben Sie Kakao auf Joghurt oder Chiapudding – eine köstliche Möglichkeit, Ihrem Snack Antioxidantien hinzuzufügen.

Streuen Sie Kakao auf Kaffee oder Latte, um Ihrem Morgenkaffee eine schokoladige Note zu verleihen.

Mischen Sie Kakao in Energiekugeln oder Proteinriegel – kombinieren Sie ihn mit Nüssen, Datteln und Samen für einen nahrhaften, nährstoffreichen Snack.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „How Chocolate Nourishes the Gut and Mind“. (deutsche Bearbeitung kr)