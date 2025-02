Warum Geschwister der beste Schutz gegen Einsamkeit, Depression und Scheidung sind

Für Sarah Van Horn, eine OP-Krankenschwester aus Minnesota in den USA, war das Aufwachsen als Zwilling und eines von sechs Geschwistern mit Rivalitäten, aber auch schönen Erinnerungen verbunden.

„An manchen Tagen verstanden wir uns, an anderen stritten wir. Mein mittlerer Bruder und ich stritten uns oft wegen der dümmsten Dinge, zum Beispiel, wenn wir uns ansahen oder Geräusche machten, die den anderen nervten“, sagte Van Horn. „Mein Zwillingsbruder und ich waren als Kinder beste Freunde.“

Ihre Kindheit war geprägt von spielerischer Kameradschaft und unvermeidlichen Streitereien und spiegelt gleichzeitig eine umfassendere Realität über die komplexe Natur brüderlicher und schwesterlicher Bindungen wider.

Eltern sind vor uns da, Partner kommen später – doch Geschwister begleiten uns ein Leben lang, teilen Erfolge, Peinlichkeiten und prägende Momente. Und sie beeinflussen sowohl unsere körperliche als auch unsere psychische Entwicklung von der frühesten Kindheit bis ins Erwachsenenalter.

Gesündere Ernährung im Kindesalter, weniger Fettleibigkeit

Die Anwesenheit von Geschwistern beeinflusst schon früh nicht nur die Persönlichkeits- und Charakterentwicklung von Kindern, sondern auch ihre Lebensgewohnheiten.

In einer Querschnittsanalyse, die 2019 im „ Journal of Nutrition Education and Behavior“ veröffentlicht wurde, wurden die Unterschiede in Ernährung und Essgewohnheiten von Kindern anhand von Fragebögen und Ernährungsprotokollen bei 68 Mutter-Kind-Paaren untersucht, von denen 41 teilnehmende Kinder Geschwister hatten und 27 nicht.

Die Forscher stellten fest, dass die Geschwistergruppen gesündere Essgewohnheiten hatten als die Einzelkinder, einschließlich häufigerer Familienmahlzeiten und weniger zuckerhaltigen Getränke und anderer leeren Kalorien.

Geschwister zu haben, kann also auch einen schützenden Effekt gegen Fettleibigkeit im Kindesalter bieten. Eine deutsche Studie aus dem Jahr 2022, die in „ PLOS-ONE“ veröffentlicht wurde und an der 1.932 Kinder teilnahmen, ergab, dass Kinder mit Geschwistern im Allgemeinen einen gesünderen Body-Mass-Index (BMI) hatten als Einzelkinder – insbesondere nach dem neunten Lebensjahr. Auch waren Geschwister tendenziell körperlich aktiver als ihre Altersgenossen ohne Geschwister. Schließlich kann man nicht allein Fangen spielen oder miteinander ringen.

Die Forscher stellten außerdem fest, dass Einzelkinder tendenziell kürzer gestillt werden im Vergleich zu Kindern mit Geschwistern, und vermuteten, dass dies ebenfalls zu einem höheren BMI im Kindes- und Erwachsenenalter beiträgt. Auch scheinen Kinder mit Geschwistern weniger fernzusehen .

Mehr Chancen, verheiratet zu bleiben

Ihre Schwester oder Ihr Bruder könnte Ihnen auch unbeabsichtigt dabei helfen, verheiratet zu bleiben.

Eine 2022 im „ Journal of Family Issues“ veröffentlichte Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Geschwister in der Kindheit und den sozialen Ergebnissen im Erwachsenenalter. Dabei wurde festgestellt, dass mit jedem weiteren Geschwisterkind die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung um 3 Prozent sinkt.

Woran liegt das? Die Streitigkeiten mit dem Bruder in der Kindheit, die Süßigkeiten, die geteilt wurden, und das Mitgefühl, das gezeigt wurde, als die Schwester sich den Arm brach, all das bildet eine gute Grundlage für Ihre Beziehungsfähigkeit als Erwachsener.

Die Autoren der Studie stellten fest, dass die Möglichkeit für Geschwister, „die Emotionen und Standpunkte anderer Menschen zu verstehen, zu erlernen, mit Wut umzugehen und Konflikte zu lösen, und selbst Fürsorge zu leisten“, alles Fähigkeiten sind, die für eheliche Beziehungen von entscheidender Bedeutung sind.

Einsamkeit und Depression abwehren

Einsamkeit und soziale Isolation sind häufige Probleme bei älteren Erwachsenen, insbesondere bei Alleinlebenden, Nichterwerbstätigen oder Menschen mit schlechter körperlicher oder geistiger Gesundheit.

Während der Kontakt zwischen Geschwistern im frühen Erwachsenenalter tendenziell abnimmt, da Brüder und Schwestern bedeutende Veränderungen im Leben durchlaufen, wie zum Beispiel das Studium, den Berufseinstieg oder die Heirat, stabilisiert er sich oft in der Mitte des Lebens und nimmt sogar nach dem 70. Lebensjahr zu.

Eine im „Journal of Family Psychology“ veröffentlichte Studie aus dem Jahr 2020 , die den Zusammenhang zwischen Geschwisterbeziehungen im späteren Erwachsenenalter und Einsamkeit untersuchte, ergab, dass eine herzliche Beziehung zu Geschwistern mit weniger Einsamkeit einhergeht. Auch trug dies dazu bei, Symptome einer Depression zu lindern, möglicherweise als Folge der Verringerung der Einsamkeit, die bei Erwachsenen über 50 stark mit Depressionen in Verbindung gebracht wird.

Andererseits ergab eine 2024 von der American Psychological Association veröffentlichte Studie, dass engere Beziehungen zu Geschwistern vor dem 23. Lebensjahr zwar ein geringeres Maß an Angst und Depressionen im Alter von 41 Jahren vorhersagten, jedoch Feindseligkeit gegenüber Geschwistern im Alter von 23 Jahren „Angst, depressive Symptome und Feindseligkeit“ vorhersagte.

Wie die Autoren der Studie aus dem „Journal of Family Psychology“ feststellten, „waren Geschwisterkonflikte und elterliche Bevorzugung eng mit Einsamkeit und Symptomen von Depressionen, Angst und Feindseligkeit im Erwachsenenalter verbunden“.

Unterstützung für die kognitive Gesundheit

Forscher der University of Wisconsin-Madison und des Boston College untersuchten kürzlich die Zusammenhänge von Geschwisterbeziehungen im Laufe des Lebens und der kognitiven Funktion im späteren Erwachsenenalter.

Sie stellten fest, dass positive Geschwisterbeziehungen tendenziell Bestand haben, und so die Möglichkeit für geistige und emotionale Stimulation bieten. Hingegen nehmen andere soziale Bindungen und Beziehungen mit zunehmendem Alter eher ab. Außerdem waren positive Geschwisterbeziehungen in der Kindheit mit häufigerem Geschwisterkontakt zwischen 50 und 70 Jahren und höheren kognitiven Fähigkeiten nach dem 80. Lebensjahr verbunden.

Die Forscher wiesen darauf hin, dass interessanterweise zwar die „bloße Anwesenheit“ von Geschwistern die kognitive Entwicklung in jüngeren Jahren fördert, die Häufigkeit des Kontakts, ob persönlich, per Telefon oder auf elektronischem Wege, jedoch der Schlüssel zur Förderung der kognitiven Gesundheit im späteren Erwachsenenalter ist.

Konfliktmanagement

All diese Vorteile sind jedoch mit einer wichtigen Einschränkung verbunden: Sie gelten für Geschwisterbeziehungen, die in erster Linie durch herzliche oder positive Interaktionen gekennzeichnet sind.

Alle Geschwister streiten manchmal – oder oft. Kleinkinder haben im Durchschnitt 7,3 Streitigkeiten mit ihren Geschwistern pro Stunde, wie Laurie Kramer, Professorin für angewandte Psychologie und Megan Gilligan, außerordentliche Professorin für menschliche Entwicklung und Familienwissenschaften in einem Podcast der American Psychological Association aus dem Jahr 2022 feststellten.

Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Kinder „lernen viel, wenn sie mit ihren Geschwistern streiten, und es ist eine sehr sichere Beziehung, in der sie herausfinden können, wie das geht, nicht wahr?“, sagte Gilligan.

Wir müssen „Kindern helfen, die Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln, die sie benötigen, damit sie vernünftige Meinungsverschiedenheiten mit einem Geschwisterkind austragen und ihren Standpunkt vertreten können. Das bedeutet nicht unbedingt vor einem stärkeren Geschwisterkind nachzugeben, auch wenn es inmitten einer sehr positiven Interaktion mit diesem ist“, fügte Gilligan hinzu.

Da kleine Kinder in der Regel nicht über die Fähigkeiten verfügen, Konflikte selbst zu bewältigen, empfiehlt Gilligan den Eltern, einzugreifen und ihnen bei der Lösung des Problems zu helfen, anstatt sie es „ausfechten“ zu lassen. Sie hat sogar ein Programm mit dem Titel „ More Fun with Sisters and Brothers “ ins Leben gerufen, das Eltern und ihren Kindern helfen soll, miteinander auszukommen und positive Beziehungen zu fördern.

Bevorzugung von Geschwistern

Wie alle Eltern wissen, sind sich Kinder sehr wohl bewusst, ob etwas „fair“ ist oder nicht. Die ständige Wahrnehmung einer ungerechten Vorzugsbehandlung unter Geschwistern kann zu anhaltenden Konflikten bis ins Erwachsenenalter führen.

„Ich habe die elterliche Ungleichbehandlung oder Bevorzugung in einer ganz anderen Phase des Lebenslaufs untersucht. Nämlich um die Lebensmitte, bis zu einem Alter der Kinder von 60 Jahren. Was wir herausgefunden haben, ist sehr einheitlich“, sagte Gilligan. „Kinder, in diesem Fall erwachsene Kinder, nehmen Bevorzugung oft wahr […] Wenn sie das Gefühl haben, dass es gerecht oder fair ist, scheint es nicht so folgenreich zu sein“, fügte sie hinzu.

„Wenn sie es aber nicht als gerecht oder fair empfinden, hat das große Auswirkungen auf ihre Beziehungen zu ihren Geschwistern und auch auf ihr psychisches Wohlbefinden.“ Sie erklärt weiter, dass sie diese negativen Erinnerungen und Gefühle wahrscheinlich jahrzehntelang mit sich herumtragen werden.

Was Eltern tun können

Geschwister erfolgreich vom Streiten abzuhalten, ist vielleicht so wahrscheinlich wie Schnee im August. Aber es gibt ein paar Hilfsmittel, die Eltern einsetzen können, um ihren Kindern zu helfen, Konflikte erfolgreich zu bewältigen.

Wenn man bei Streitigkeiten zwischen Geschwistern nicht Partei ergreift, eine offene Kommunikation fördert, einander am Leben des anderen teilhaben lässt und bewusst positive, gemeinsame Familienerlebnisse schafft – zum Beispiel Spieleabende oder Familienausflüge –, kann dies dazu beitragen, ein warmes und positives Umfeld zu schaffen, in dem die Beziehungen zwischen den Geschwistern wachsen können.

„Als Kinder haben wir viel Zeit mit Brettspielen und sehr wenig Fernsehen verbracht“, so Van Horn. „Die Brettspiele führten zwar zu einigen Streitigkeiten, aber wir hatten auch viel Spaß zusammen. Auch heute spielen wir noch oft Brett- oder Kartenspiele, wenn wir uns treffen – nur gibt es weniger Streit!“

Es ist nie zu spät

Forscher haben beobachtet, dass Geschwisterbeziehungen in der Regel sehr beständig sind. Das bedeutet, dass die in der Kindheit und Jugendzeit etablierten Muster und Beziehungen – ob positiv oder negativ – mit hoher Wahrscheinlichkeit bis ins Erwachsenenalter fortbestehen. Es sei denn, es tritt ein bedeutendes Ereignis ein. Umso wichtiger ist es, von Anfang an – aber auch während des gesamten Lebens – herzliche Geschwisterbeziehungen zu pflegen und zu fördern.

Wenn es darum geht, Geschwisterbeziehungen zu pflegen, gilt, „besser spät als nie“. Bemühungen, diese Beziehungen zu stärken, können sich jederzeit, auch im Erwachsenenalter, positiv auf das spätere Leben auswirken. „Diese frühen Beziehungen beeinflussen unser Wohlbefinden“, sagt Gilligan im Podcast.

Van Horn erzählt, dass sich ihre Wertschätzung für ihre Geschwister im Erwachsenenalter vertieft hat. Nach dem Studium kamen wir alle mit einer größeren Wertschätzung für unsere Geschwister und als bessere Freunde nach Hause zurück.

„Wenn wir uns heute treffen, lachen und scherzen wir viel als Geschwister“, fügt sie hinzu. „Wir genießen unsere gemeinsame Zeit und freuen uns auf die Ferien oder andere Zusammenkünfte.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „How Your Siblings Make You Healthier and Happier“. (deutsche Bearbeitung kr)