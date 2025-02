Nissan wirbt um Einstieg von Tesla

Der kriselnde japanische Autobauer Nissan bemüht sich einem Medienbericht zufolge um einen Einstieg des US-amerikanischen E-Autobauers Tesla. Die „Financial Times“ berichtete, dass eine Gruppe von Nissan-Managern einen Plan ausgearbeitet habe, um Tesla als „strategischen Investor“ zu gewinnen. Der Kurs von Nissan an der Börse in Tokio stieg daraufhin am Freitag kräftig an.

Nissan ist hoch verschuldet und die Gewinnmarge ist im Keller. Ende vergangenen Jahres hatte das Unternehmen deshalb Gespräche mit dem besser aufgestellten Konkurrenten Honda über eine Fusion begonnen, um ihre Kräfte im Elektrobereich zu bündeln. Die Verhandlungen scheiterten jedoch, in der vergangenen Woche teilten die beiden japanischen Unternehmen mit, die Pläne nicht weiter zu verfolgen.

Nissan bevorzugt Tesla gegenüber Foxconn

In der Folge meldete der taiwanische Chiphersteller Foxconn Interesse an, 35 Prozent der Anteile an Nissan zu übernehmen, die bislang vom Renault-Konzern gehalten wurden. Nach Informationen der „Financial Times“ hätten die Nissan-Manager jedoch lieber Tesla als wichtigsten Geldgeber eines Konsortiums, an dem sich auch Foxconn beteiligen könnte.

Demnach könnte das Unternehmen des US-Milliardärs Elon Musk die Nissan-Werke in den USA übernehmen.

Nissan geht von einem Verlust in seinem laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 aus. Im Quartal von Oktober bis Dezember meldete das Unternehmen ein Minus von 14 Milliarden Yen (87 Millionen Euro).

Die Verkäufe gingen in diesem Zeitraum um 12,2 Prozent und die Produktion um 14,7 Prozent zurück. Die Rating-Agentur Moody’s stufte die Kreditwürdigkeit des Unternehmens deutlich herunter. (afp)