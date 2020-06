US-Publizist: Fünf Präsidenten der Demokraten betrachteten Rassismus als strategisches Asset

Die US-Demokraten versuchen sich im Wahlkampf als die Kraft der Versöhnung zwischen den Rassen darzustellen. Ein Publizist äußert Zweifel: Die Partei hätte selbst eine Tradition des Rassismus und fünf ihrer Präsidenten hätten von diesem am stärksten profitiert.

Im Wahlkampf zu den im November bevorstehenden Präsidentschafts- und Kongresswahlen in den USA versuchen sich die Demokraten als Advokaten für gesellschaftlichen Zusammenhalt und der Überwindung des historischen Erbes von Sklaverei, Segregation und „systemischem Rassismus“ zu präsentieren. Was dabei kaum zur Sprache kommt, ist, dass die Demokratische Partei selbst proaktiv dazu beigetragen hatte, dass Benachteiligungen der afroamerikanischen Bevölkerung auch durch das 20. Jahrhundert hindurch anhalten konnten.

Der Publizist Trevor Loudon hat nun Fakten zusammengetragen, die untermauern sollen, dass die „fünf rassistischsten Präsidenten“ der US-Geschichte alle im 20. Jahrhundert ans Ruder gekommen – und alle Demokraten gewesen seien.

„Die fünf rassistischsten Präsidenten waren Demokraten“

Im Jahr 1912 hatte Woodrow Wilson (Präsident 1913-1921) zwar mehr schwarze Stimmen bekommen als jeder vorhergehende demokratische Präsidentschaftskandidat, auch weil er versprochen hätte, mehr afroamerikanische Amtsträger in den Entscheidungsebenen der Bundesverwaltung zu installieren. Tatsächlich ist er nicht nur deutlich hinter diesen Ankündigungen zurückgeblieben, er hat zudem die Segregation im Bereich der Bundesbehörden noch ausgeweitet, wie die Seite „History Matters“ analysiert.

Für schwarze Mitarbeiter gab es immer noch getrennte – und minderwertig ausgestattete – Waschräume. Arbeiteten Schwarze und Weiße im selben Büro, wurde eine Trennwand installiert. Es gab Proteste gegen dieses Vorgehen, einer der Wortführer der Bewegung war der Verleger Monroe Trotter aus Boston.

Ihm und Mitstreitern gegenüber erklärte Wilson: „Segregation ist nicht demütigend, sondern ein Vorteil, und so sollten auch Sie das sehen, meine Herren. Wenn Ihre Organisation rausgeht und den farbigen Menschen im Land erklärt, das wäre eine Demütigung, werden sie das so sehen, wenn Sie das hingegen nicht so darstellen, sondern als Vorteil, werden sie das auch so einschätzen. Es droht nur dann Schaden, wenn Sie dafür sorgen, dass sie das als Demütigung auffassen.“

Convention von 1924 als Stelldichein des KKK

Zudem habe die Präsidentschaft von Woodrow Wilson ab etwa 1915 dem zuvor an Bedeutung verlierenden Ku Klux Klan einen Wiederaufstieg ermöglicht. Dazu trug auch der Erfolg des Stummfilms „Die Geburt einer Nation“ des Unterstützers und früheren Studienkollegen Thomas Dixon bei, der als erster Film überhaupt im Weißen Haus vorgeführt wurde. In dem Streifen wurde der rassistische Geheimbund als vermeintliche Selbstschutzorganisation verherrlicht.

In einem eigenen Buch schrieb Wilson, der zudem das Frauenwahlrecht ablehnte, von einer „untragbaren Last in Form von Regierungen, die von den Stimmen unwissender Neger getragen wurden“, gegen die sich die weißen Männer des Südens gewehrt hätten.

Auch Franklin Delano Roosevelt (Präsident 1933-45) habe auf die Stimmen aus den Reihen des Klans nicht unbedingt verzichten wollen. Die Nominierungsversammlung der Demokraten für die Präsidentenwahl 1924 wies – wenn auch mit knapper Mehrheit – eine Anti-KKK-Resolution zurück. Der Klan hatte eine Vielzahl an Delegierten zur Convention gebracht. Etwa 20.000 Anhänger marschierten in voller Montur durch New Jersey.

Roosevelt lehnte Treffen mit Jesse Owens ab

Um die Rassisten bei der Stange zu halten, ernannte Roosevelt mit James Byrnes und Hugo Black zwei ausgewiesene Segregationsbefürworter für den Supreme Court. Black war sogar selbst aktiver Unterstützer des Klans, wie Pulitzer-Preisträger Ray Springle in der Pittsburgh Post-Gazette enthüllte.

Wie die „Daily Mail“ berichtete, hatte Roosevelt auch ein Treffen mit dem schwarzen US-amerikanischen Starathleten der Olympischen Spiele von 1936, Jesse Owens, verweigert. Weder habe er Owens gratuliert noch ihn ins Weiße Haus eingeladen. Owens selbst sagte: „Es war nicht Hitler, der mich verächtlich behandelt hat, es war FDR.“

Roosevelt stand auch hinter der Executive Order 9066, die japanischstämmige Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs ihrer Bürgerrechte beraubte und auch nach 1945 noch für Jahre der Benachteiligung sorgte.

Als Vizepräsident nach dem Mord an John F. Kennedy ins Amt gekommen, war auch Lyndon B. Johnson (Präsident 1963-69) einer von jenen US-Staatsmännern des 20. Jahrhunderts, die nicht zu den glühendsten Befürwortern der Beseitigung noch bestehender Formen von Benachteiligung der Afroamerikaner gehörten.

Soll „Große Gesellschaft“ den Demokraten Stimmen kaufen?

Wie 1991 die „New York Times” in Erinnerung rief, bezeichnete Johnson 1948 die Bürgerrechtsinitiativen von Präsident Harry S. Truman als „Farce und Täuschung“. Er bekannte, sowohl gegen das Gesetz zur Aufhebung der Kopfsteuer als auch gegen jenes zur stärkeren Bestrafung der Lynchjustiz gestimmt zu haben.

Dass er 1964 einer gegenüber der Eisenhower-Ära abgeschwächten Form der Bürgerrechtsgesetzgebung zugestimmt hatte, war weniger seiner Anteilnahme an den Sorgen und Nöten der Schwarzen als seinem Ansinnen zuzurechnen, dem Land eine progressive Agenda aufzuzwingen.

Die „Große Gesellschaft“, die den „Krieg gegen die Armut“ mithilfe eines 20 Billionen US-Dollar teuren Sozialstaats-Programms führen sollte, hatte zur Folge, dass so viele Familien in den USA zerbrachen wie nie zuvor und auch der Drogenkonsum explodierte. Schwarze Communitys waren besonders stark betroffen.

Johnson wollte sich und seiner Partei auf diese Weise jedoch die Stimmen schwarzer Sozialhilfeempfänger erkaufen.

Rassismus als Bindeglied zwischen mächtigen Clinton-Unterstützern

Dem damaligen demokratischen Senator von Georgia, Richard Russell, zufolge soll, wie Historikerin Doris Kearn Goodwin in ihrer Johnson-Biografie schreibt, Johnson die „zunehmende Dreistigkeit“ der „Neger“ beklagt haben. Mit den Sozialmaßnahmen wollte er diese kanalisieren. Ein Zitat, das in diesem Zusammenhang häufig wiedergegeben wird, das der „Faktenchecker“-Dienst „Snopes“ allerdings als „unbewiesen“ einstuft, schreibt Johnson die Aussage zu, er würde durch seine Sozialprogramme „die Stimmen der Ni**er für 200 Jahre sichern“.

Präsident Bill Clinton (1993-2001) und seine Frau, die 2016 gescheiterte Präsidentschaftskandidatin Hillary, verdanken, wie Loudon analysiert, ebenfalls einen Teil ihrer Karriere Unterstützern, die Rassentrennung befürwortet und Bürgerrechte für Afroamerikaner abgelehnt hätten.

Bill Clinton nominierte den Klima-Ideologen Al Gore zum Vizepräsidentschaftskandidaten, der seinerseits einen prominenten Fürsprecher in der Demokratischen Partei aufwies: seinen Vater Al Gore Senior, der zusammen mit weiteren Parteifreunden den Civil Rights Act von 1964 bekämpfte.

Als früherer Gouverneur von Arkansas war es zudem der langjährige Senator J. William Fulbright, der Clinton half, seine Karriere zu entfalten. Fulbright war einer von 99 Demokraten im Kongress, die das „Southern Manifesto“ unterzeichneten, das eine Beibehaltung der Segregation forderte. Die Bande zwischen den Clintons und dem von Kritikern als rassistisch, prokommunistisch und antisemitisch bezeichneten Senator waren so eng, dass sich die von diesem gegründete Stiftung in „J. William Fulbright – Hillary Rodham Clinton Fellowship“ umbenannte.

Obama in den Fußstapfen von FDR und LBJ

Auch das afro-amerikanische Komitee NAACP hat „National Review“ zufolge Clinton 1989 verklagt, weil dieser Maßnahmen getroffen habe, die es Schwarzen erschwerten, sich zur Wahl eintragen zu lassen. Zudem hatte in der Zeit, in der Clinton Gouverneur war, Arkansas stets den „Tag der Konföderiertenflagge“ begangen.

Loudon nennt allerdings auch Präsident Barack Obama (2009-2017) als einen jener US-Staatsoberhäupter, die am stärksten zur Polarisierung entlang von Rassenschranken beigetragen hätten.

Wie FDR und Johnson habe Obama vor allem durch umfassende Sozialprogramme, die insbesondere in Minderheiten-Communitys die Abhängigkeit vom Staat förderten, versucht, sich Zustimmung zu sichern. Kritiker seien mit dem routinemäßigen Vorwurf des „Rassismus“ abgekanzelt worden.

Tatsächlich habe sich die Zahl der Empfänger von Lebensmittelmarken in der Zeit der Präsidentschaft Obamas verdoppelt. Bereits im Jahr 2011 waren 38 Prozent aller Kinder bis fünf Jahre in den USA Empfänger von Sozialhilfe. Die Zahl der Transferempfänger wuchs stärker als die der Jobs. Dass zu Obamas engsten Weggefährten und Beratern langjährige radikale Marxisten gehört hatten, sei Loudon zufolge kein Zufall: „Eines, was all diese radikalen Gruppen gemein haben, ist die rücksichtslose Ausbeutung von Rassen- und Klassenunterschieden als Strategie zur Unterminierung der Sozialstruktur der Vereinigten Staaten.“



Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wie sich die Fülle der Organisationen, die heute Unruhen und Gewalt in der westlichen Gesellschaft anstiften, auch nennen mag – sei es „Unteilbar“, „Antifa“, „Stopp das Patriarchat“, „Black Lives Matter“ oder „Widerstand gegen Faschismus“ – sie alle sind Kommunisten oder Befürworter kommunistischer Ideen. Die gewalttätige Gruppe der „Antifa“ besteht aus Menschen verschiedener kommunistischer Prägung, wie Anarchisten, Sozialisten, Liberalen, Sozialdemokraten und dergleichen.

„Widerstand gegen Faschismus“ ist eigentlich eine linksradikale Gruppe, die vom Präsidenten der Revolutionären Kommunistischen Partei der USA gegründet wurde. Sie steckte hinter vielen großen Protestveranstaltungen, die darauf abzielten, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2016 zu kippen.

Unter dem Deckmantel der freien Meinungsäußerung arbeiten diese Gruppen unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Um ihr eigentliches Ziel zu verstehen, braucht man nur einen Blick auf die Richtlinie der Kommunistischen Partei der USA an ihre Mitglieder zu werfen, wie sie im Kongressbericht von 1956 formuliert wurde:

„Mitglieder und Frontorganisationen müssen unsere Kritiker ständig in Verlegenheit bringen, diskreditieren und herabsetzen [...] Wenn Gegner unserer Sache zu irritierend werden, brandmarkt sie als Faschisten oder Nazis oder Antisemiten. [...] Bringt diejenigen, die sich uns widersetzen, ständig mit Namen in Verbindung, die bereits einen schlechten Ruf haben. Diese Verbindung wird nach ausreichender Wiederholung in der Öffentlichkeit zur ‚Tatsache‘ werden.“ Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]