Mordprozess Illerkirchberg beginnt – Bürgermeister: Es wird „ein harter Weg werden“

Trauerbekundung nach der Tat am Tatort Illerkirchberg. Foto: Screenshot YouTube/Bild

Vor dem Landgericht Ulm beginnt heute der Prozess wegen Mordes an einer 14-jährigen Schülerin und versuchten Mordes an ihrer Freundin (13) im Dezember 2022 in Illerkirchberg.

Der heimtückische Angriff auf zwei Schulmädchen in Illerkirchberg bei Ulm am 5. Dezember 2022 schockte ganz Deutschland. Ein 27-jähriger Asylbewerber überraschte die beiden Mädchen gegen 7:25 Uhr auf ihrem morgendlichen Schulweg zur Bushaltestelle vorbei an der Asylunterkunft.

Mit einem Messer stach er auf die beiden Freundinnen ein und flüchtete dan…