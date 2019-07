Hockenheims OB mit Kieferbruch auf Intensivstation – Täter mit nordafrikanisch-arabischem Aussehen

Der durch einen Faustschlag schwer verletzte Oberbürgermeister von Hockenheim, Dieter Gummer (SPD), hat den mit Hochdruck gesuchten unbekannten Angreifer offenbar nicht gekannt.

Eine erste Befragung Gummers habe „leider keine Hinweise auf Täter oder Motiv ergeben“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Ludwigshafen. Gummer erlitt bei der Attacke vom Montagabend einen Kieferbruch und lag am Mittwoch weiter auf der Intensivstation.

Die Ermittlungen nach dem Angriff liefen „mit Hochdruck“ und „in alle Richtungen“, sagte die Polizeisprecherin. „Wir können keinen Sachverhalt ausschließen.“ Ziel sei es, „schnell konkrete Ergebnisse zu erzielen“.

Strobl kritisiert verabscheuungswürdige Gewalt

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) erklärte den zu dem Angriff auf Gummer, Gewalt sei „immer und in jedem Fall absolut verabscheuungswürdig“.

„Auch und gerade Gewalt gegen Menschen, die für unsere Gesellschaft Verantwortung tragen, in unseren Kreisen, Städten, Gemeinden, ist widerwärtig und nicht zu tolerieren.“

Der 67-jährige Gummer war am Montagabend vor seinem Privathaus im rheinland-pfälzischen Böhl-Iggelheim von einem Unbekannten niedergeschlagen worden.

Täter hat Gummer um Gespräch gebeten

Der Täter hatte zuvor an dem Haus geklingelt und um ein Gespräch mit Gummer gebeten. Als der SPD-Kommunalpolitiker sich daraufhin in den Hof des Gebäudes begab, trat auch der Unbekannte durch ein offen stehendes Tor in den Hof.

Dort schlug der Täter dem 67-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Gummer stürzte zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Der etwa 40 Jahre alte Tatverdächtige verließ nach der Attacke zu Fuß den Tatort.

Er hat nach neuen Polizeiangaben ein „nordafrikanisch-arabisches Erscheinungsbild“. Laut Polizei sprach er Deutsch mit leichtem Akzent.

Gummer ist seit 2004 Oberbürgermeister der baden-württembergischen Stadt Hockenheim und scheidet demnächst altersbedingt aus dem Amt aus. Über seine Nachfolge entscheiden die Bürger von Hockenheim am Sonntag im zweiten Durchgang der Oberbürgermeisterwahl. (afp)