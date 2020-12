Juwelenraub im Grünen Gewölbe Dresden – Remmo-Zwilling in Berlin geschnappt

Die Berliner Polizei hat am Montagabend einen der flüchtigen Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden festgenommen.

Am Montagabend, 14. Dezember, gelang es der Polizei in Berlin einen der beiden gesuchten Remmo-Zwillinge (21) zu verhaften, teilte die Dresdner Polizei am Dienstag mit. Die beiden Brüder des arabischstämmigen Großclans stehen wegen des Juwelenraubs im Grünen Gewölbe in Dresden auf der internationalen Fahndungsliste.

Nach dem Einbruch in das Museum im Dresdner Residenzschloss kam es Mitte November 2020 zu einer Clan-Razzia der Polizei in Berlin.

Am 25. November 2019 hatten zwei Täter aus dem Grünen Gewölbe in Dresden historischen Juwelenschmuck aus dem 18. Jahrhundert von großem Wert gestohlen. Sie waren im Schutz der Dunkelheit über eines der vergitterten Fenster in die Dresdner Schatzkammer Grünes Gewölbe eingedrungen und hatten dann mit einer Axt eine Vitrine im Juwelenzimmer eingeschlagen. Sie flüchteten mit Diamanten und Brillanten von unschätzbarem Wert.

Nach monatelangen intensiven Ermittlungen durch eine Sonderkommission holten die Behörden Mitte November in Berlin zum Schlag gegen die mutmaßlichen Täter aus. Mehr als 1600 Polizisten, darunter zahlreiche Spezialkräfte, hatten dabei Wohnungen, Garagen und ein Café durchsucht.

Drei Familienangehörige des Remmo-Clans wurden unter Tatverdacht festgenommen, die Zwillinge konnten jedoch entkommen. Auch die Juwelen wurden nicht gefunden. (afp/sm)