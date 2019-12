Weihnachtsstreit mit Arabern: Pfarramtsmitarbeiter niedergestochen – Stadtrat ruft zu Kundgebung auf

+++ Update 18 Uhr +++

Der ehrenamtliche Helfer, der an Heiligabend bei einer Feier für Bedürftige im Erzgebirge niedergestochen wurde, ist nach Auskunft der sächsischen Landeskirche auf dem Weg der Besserung. Er sei operiert worden, es gehe ihm den Umständen entsprechend besser, sagte ein Sprecher der evangelischen Landeskirche.

Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter habe Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei in Chemnitz am Donnerstag.

+++

Aue-Bad Schlema, Sachsen, Weihnachtsabend, 24. Dezember: Eigentlich sollte die Weihnachtsfeier der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde St. Nicolai für Bedürftige ein schönes Fest werden. Doch bei der Ausgabe der Geschenke gab es plötzlich Streit. Daraufhin wurde ein 53-jähriger Syrer von der Veranstaltung ausgeschlossen und musste das Pfarrhaus verlassen.

Bald schon kam eine Gruppe Männer „arabischer Abstammung“ daher, so die Polizeidirektion Chemnitz. Erneut entbrannte der Streit, der rasch in Tätlichkeiten gegenüber einem 34-jährigen Iraner eskalierte, der dabei leicht verletzt wurde, berichtet der „MDR“.

Als ein 51-jähriger Mitarbeiter des Pfarramts schlichten wollte, rammte ihm einer der Männer ein Messer in den Bauch. Der Schwerverletzte wurde noch in der Nacht notoperiert, hieß es von der Polizei gegenüber dem Sender.

Nach der Tat flüchteten die Männer. Die Polizei startete eine Fahndung nach den Tätern. Bisher ist laut „ntv“ unklar, ob der 53-jährige Syrer an der späteren Attacke beteiligt war oder das Hausverbot damit in Verbindung steht. (sm)

Stadtrat ruft zu Kundgebung auf

Aufgrund der jüngsten Entwicklung hinsichtlich des Überfalls durch die Araber hat ein Stadtrat der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema für Samstag eine Kundgebung angemeldet.

Diese soll um 18:00 auf dem Altmarkt in Aue unter dem Motto „Heimat bewahren – Überfremdung und deren Auswirkungen verhindern!“ stattfinden.

Wie es in einer Mitteilung heißt, die Epoch Times zugespielt wurde, ist Stadtrat Stefan Hartung der Meinung, dass „die gesamte gegenwärtige Entwicklung“ Anlass dazu bieten solle, „unsere Meinung kundzutun“.

Die Kundgebung soll – neben dem Protest – auch dem Gedenken der Opfer „dieser Überfremdungspolitik unserer Politiker vom Stadtrat bis hoch in die Bundesregierung dienen“.

Kerzen, Lampions, Lampen, Laternen usw. sollen mitgebracht werden, „um für weihnachtliche Atmosphäre zu sorgen“. Außerdem will Hartung klarstellen: „Das Erzgebirge wird kein Ort der Überfremdung und einer weiteren Verrohung der öffentlichen Sicherheit sein. Wir sind wehrhaft und verteidigen unsere Traditionen und unsere Heimat.“

Aus Rücksicht auf die Weihnachtszeit und die Einsatzkräfte der Polizei und Ordnungsbehörden sei lediglich eine Kundgebung mit maximaler Dauer von einer Stunde (eher weniger) ohne Aufzug durch die Stadt angemeldet worden. (sm/nmc)