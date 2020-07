Britisches Asyl für Hongkonger Simon Cheng – Ehemaliger Konsulatsmitarbeiter will zurückkehren

Er war Mitarbeiter des britischen Konsulats in Hongkong und wurde auf einer Geschäftsreise in China verhaftet und misshandelt. Nun bekam Simon Cheng Asyl in Großbritannien.

Großbritannien hat Simon Cheng, einem ehemaligen Mitarbeiter des britischen Konsulats in Hongkong, Asyl gewährt.

Cheng, ein Bürger Hongkongs, wurde im August 2019 während einer Geschäftsreise in China entführt. Er wurde 15 Tage lang festgehalten und sagt, er sei misshandelt worden.

Peking beschuldigte ihn der Spionage und der Anstiftung zu politischen Unruhen in Hongkong. Im Interview mit der BBC sagte Cheng, dass er diese Punkte gestehen musste.

Der britische Außenminister Dominic Raab veröffentlichte nach Chengs Freilassung eine Unterstützungserklärung für den Hongkonger. Raab erklärte, dass die Misshandlung von Cheng durch die chinesischen Behörden während der Haft „Folter gleichkommt“.

Der Außenminister forderte den chinesischen Botschafter auf, „seine Empörung über die brutale und schändliche Behandlung von Simon“ durch die chinesischen Behörden zum Ausdruck zu bringen.

Lesen Sie auch Früherer britischer Konsulatsmitarbeiter erzählt vom „Alptraum“ seiner Inhaftierung und Folter in China

Vor sechs Monaten beantragte Simon Cheng in Großbritannien Asyl. Nun bekam er eine Antwort.

Er sagt, er sei sehr dankbar und werde weiterhin gegen den sich ausbreitenden Totalitarismus in China kämpfen. Er hofft, eines Tages nach Hongkong zurückzukehren, wenn es dort wieder Demokratie und Freiheit geben werde. (sm)