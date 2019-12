Hongkong: Sieben Monate Proteste – Zehntausende Demonstranten gehen erneut auf die Straße

Eine Woche nach dem deutlichen Wahlerfolg der Demokratie-Bewegung gingen in Hongkong erneut zehntausende Menschen auf die Straße. Die Polizei setzte wieder Tränengas ein und ging brutal gegen Demonstranten vor, wie die „Hong Kong Free Press“ auf Twitter berichtete.

Viele Menschen trugen bei dem Marsch Gesichtsmasken, um gegen das von China durchgesetzte Vermummungsverbot zu protestieren. Das Oberste Gericht Hongkongs hatten das Vermummungsverbot vorher für verfassungswidrig erklärt.

Police have fired pepper spray to push the huge crowds back from marching to Hung Hom via the carriageway of Salisbury Road, Tsimshatsui.

Thousands wait at the Tsimshatsui harbourfront to march to Hung Hom due to the size of the crowd half an hour after the official beginning of the march, chanting well-known protest slogans.#hongkong pic.twitter.com/nVb4rV2n43

— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 1. Dezember 2019