Hupend und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit

Baden-Württemberg: 13-Jähriger mit Auto unterwegs - weil er nicht schlafen kann

Mitten in der Nacht raste ein 13-Jähriger in Blumberg (Baden-Württemberg) mit einem Auto hupend und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Straßen – weil er nicht schlafen konnte.

Das Polizeiblaulicht( Archivbild)

Foto: David Young/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

In Baden-Württemberg ist ein 13-Jähriger im Dunkeln nachts mit einem Auto durch Straßen gebrettert, weil er nach eigenen Angaben nicht schlafen konnte. Zeugen fiel der Wagen am frühen Donnerstagmorgen in Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis wegen seiner Fahrweise auf, wie die Polizei in Konstanz mitteilte. Das Auto war demnach hupend und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Hauptstraße unterwegs.
Zudem wies das Fahrzeug Schäden auf, weshalb die Zeugen vermuteten, dass der Fahrer betrunken war. Als die Beamten die Anschrift des Halters überprüften, räumte der 13-jährige Sohn der Familie den Angaben zufolge ein, das Auto gefahren zu sein.
Zur Begründung habe er angegeben, dass er nicht schlafen konnte. Die Unfallspuren an dem Wagen stammten nach Angaben des Kinds von einer Leitplanke. Die Polizei meldete den Fall an das Jugendamt und die Führerscheinstelle. (afp/red)

