Polizei in Görlitz

In Sachsen tot gefundener 13-Jähriger: Obduktion bringt Klarheit

Zwei Tage lang suchten Einsatzkräfte nach dem Jungen – nun ist klar, wie er ums Leben kam. Ermittler sprechen von einem tragischen Unglück.

Krankenwagen. Symbolbild.

Foto: Nicolas Armer/dpa

Redaktion
Der in Sachsen nahe eines Bahngleises tot aufgefundene 13-Jährige ist durch einen Unfall ums Leben gekommen. Die Obduktion habe das bisherige Ermittlungsergebnis, das von einem tragische Unfallgeschehen ausgehe, bestätigt, wie die Polizei in Görlitz am Montag mitteilte. Es gebe keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung und auch keine Anhaltspunkte für eine Straftat.
Der Schüler wurde zwei Tage lang vermisst, bevor seine Leiche am Dienstag vergangener Woche nahe eines Bahngleises in Knappenrode entdeckt wurde. Er war zuvor von einem Campingplatz in Friedersdorf nahe der Grenze zu Tschechien verschwunden. Die Polizei suchte nach dem Jungen mit zahlreichen Kräften und speziellen Spürhunden. Gefunden wurde der Leichnam nach einem Zeugenhinweis. (afp/red)

