Logo Epoch Times

vor 28 Minuten

Dresden: 21-jähriger US-Bürger mit Messer verletzt

vor einer Stunde

Lawrow: Westliche Staaten verhindern Friedensgespräche

vor 2 Stunden

DIW-Chef Fratzscher: Deutschland schafft es nur mit Steuererhöhungen

vor 2 Stunden

Deutsche Feuerwehr jetzt in Nordspanien im Einsatz

vor 2 Stunden

Private Erfinder bei Patentanmeldungen auf dem Rückzug

vor 3 Stunden

Vor dem „Herbst der Reformen“ knirscht es in der Koalition

vor 3 Stunden

Freiwillig oder Pflicht? Der neue Wehrdienst kommt: Was Bürger wissen sollten

vor 4 Stunden

Nach tödlichen Schüssen in Menden: Polizei sucht nach flüchtigem Täter

vor 6 Stunden

Entführungsvorwurf: Auf „einige Worte“ von Christina Block folgen viele Fragen

vor 6 Stunden

Wie gut ist Deutschland auf eine militärische Konfrontation vorbereitet?

Logo Epoch Times
Ermittlungen dauern an

Messerstecherei am Berliner Stadtschloss: Sechs Verletzte im Krankenhaus

Zwei mit Messern bewaffnete Männergruppen gingen am Berliner Stadtschloss aufeinander los. Die Polizei nahm kurzzeitig ein minderjähriges Mädchen und zwei Männer fest.

top-article-image

Berliner Polizei. Symbolbild.

Foto: Cineberg/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Am Berliner Stadtschloss haben Samstagabend beim Streit zweier Männergruppen sechs Beteiligte Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Die Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren erlitten dabei Wunden an Händen, Beinen, Becken und Thorax, teilte die Polizei in der Bundeshauptstadt am Sonntag mit. Ein 24-Jähriger habe eine lebensgefährliche Verletzung im Rücken erlitten. Alle Verletzten kamen ins Krankenhaus.
Zeugen hatten die Polizei alarmiert, dass beim Stadtschloss zwei mit Messern bewaffnete Männergruppen aufeinander losgegangen seien. Auf der Karl-Liebknecht-Brücke hätten die ersten Einsatzkräfte vier Verletzte entdeckt, kurz danach auf der Rathausbrücke zwei weitere.
Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung seien ein 14 Jahre altes Mädchen und zwei 19 und 20 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen worden. Alle drei kamen nach Feststellung ihrer Identitäten wieder frei, die 14-Jährige kam in Obhut des Kindernotdienstes. Die Ermittlungen zum Hintergrund des Streits dauern an. Die Suche nach möglichen Tatwaffen sei zunächst erfolglos verlaufen. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.