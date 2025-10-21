Supermarkt in NRW: 16-Jähriger bei Streit an Kasse mit Messer getötet

Bei einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Nordrhein-Westfalen ist ein Jugendlicher tödlich verletzt worden.

Ein 33-jähriger Tatverdächtiger wurde nach der Tat in Lemgo festgenommen. Es werde wegen Mordes ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld mit.

Den Angaben zufolge gerieten der 33-Jährige und der 16-Jährige zunächst auf dem Parkplatz in einen Streit. Dieser habe sich im Kassenbereich fortgesetzt. Der 33-Jährige habe den Jugendlichen daraufhin mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt, dass dieser noch vor Ort starb.

Der Tatverdächtige wurde unter polizeilicher Begleitung im Krankenhaus versorgt. Anschließend brachten Beamte ihn in Polizeigewahrsam. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. (dpa/red)