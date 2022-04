Häusliche Gewalterfahrungen in der Kindheit begünstigen psychische Störungen

Eine Studie der Universität Toronto zeigt auf, dass Gewalt im der Erziehung bei mehr als einem Fünftel der Betroffenen im Erwachsenenalter zu psychischen Spätfolgen führt. Dazu zählen unter anderem Depressionen, Angstzustände oder die Neigung zum Suchtmittelmissbrauch.

Eine von der Universität Toronto durchgeführte Studie hat ergeben, dass Erwachsene, die in ihrer Kindheit chronischer häuslicher Gewalt durch ihre Eltern ausgesetzt waren, ein höheres Risiko haben, an Angstzuständen, Depressionen und Drogenmissbrauch zu leiden. Über die Ergebnisse der Untersuchung berichtete „WION News“. Die betroffenen Erwachsenen haben demzufolge auch ein geringeres Maß an sozialer Unterstützung als ihre Altersgenossen, die in ihrer Kindheit keine derartigen Widrigkeiten erlebt haben.

Schwere depressive Störung bei 22,5 Prozent der Betroffenen

Die Ergebnisse der Studie, die im „Journal of Family Violence“ veröffentlicht wurden, zeigen, dass etwas mehr als ein Fünftel (22,5 Prozent) der Erwachsenen, die in ihrer Kindheit chronischer häuslicher Gewalt ausgesetzt waren, irgendwann in ihrem Leben eine schwere depressive Störung entwickelten. Dieser Anteil war deutlich höher als der von 9,1 Prozent bei Personen, die keine häusliche Gewalt durch die Eltern erlebt hatten.

„Unsere Ergebnisse unterstreichen das Risiko langfristiger negativer Folgen chronischer häuslicher Gewalt für Kinder, selbst wenn die Kinder selbst nicht misshandelt werden“, erklärte die Studienleiterin Esme Fuller-Thomson, die als Direktorin des Institute for Life Course and Aging an der Universität Toronto und Professorin an der Factor-Inwentash Faculty of Social Work (FIFSW) fungiert.

„Sozialarbeiter und Gesundheitsfachleute müssen sich mit Nachdruck für die Verhinderung häuslicher Gewalt einsetzen und sowohl die Überlebenden dieser Gewalt als auch ihre Kinder unterstützen“, fügte Fuller-Thomson hinzu.

Studie grenzte Erfahrungen von Gewalt und Missbrauch voneinander ab

Der Studie zufolge tritt elterliche häusliche Gewalt (Parental Domestic Violence; PDV) oft im Zusammenhang mit anderen Widrigkeiten auf, einschließlich körperlichem und sexuellem Missbrauch in der Kindheit, was es schwierig macht, die psychischen Gesundheitsfolgen zu untersuchen, die allein mit elterlicher häuslicher Gewalt in Verbindung stehen, wenn kein Missbrauch in der Kindheit vorliegt.

Um hier eine Abgrenzung zu ermöglichen, schlossen die Autoren in ihrer Studie alle Personen aus, die in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erlebt hatten. Am Ende stand eine landesweit repräsentative Stichprobe für die Studie, die 17.739 Befragte aus dem Canadian Community Health Survey-Mental Health umfasste. Von diesen gaben 326 an, vor ihrem 16. Lebensjahr chronische häusliche Gewalt erlebt zu haben.

Einer von sechs Erwachsenen (15,2 Prozent), auf die dies zutraf, gab an, später eine Angststörung entwickelt zu haben – gegenüber lediglich 7,1 Prozent derjenigen, die nicht von elterlicher Gewalt betroffen waren.

Mehr als drei von fünf Betroffenen durchbrechen ihr Trauma

„Viele Kinder, die häuslicher Gewalt ihrer Eltern ausgesetzt sind, bleiben ständig wachsam und ständig ängstlich, weil sie befürchten, dass jeder Konflikt zu einem Übergriff eskalieren könnte“, erläuterte Koautorin Deirdre Ryan-Morissette. „Daher ist es nicht verwunderlich, dass Jahrzehnte später, wenn sie erwachsen sind, diejenigen mit einer Vorgeschichte von häuslicher Gewalt eine erhöhte Prävalenz von Angststörungen aufweisen.“

Mehr als ein Viertel der Erwachsenen (26,8 Prozent), die in der Kindheit chronischer Gewalt ausgesetzt waren, entwickelten Störungen im Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum, verglichen mit 19,2 Prozent derjenigen, die dieser frühen Belastung nicht ausgesetzt waren.

Die positive Erkenntnis aus den Ergebnissen: Mehr als drei von fünf Betroffenen dieser traumatisierenden Ereignisse schaffen es, frei von psychischen Erkrankungen, Substanzabhängigkeit oder Selbstmordgedanken zu bleiben. Bei ihnen blieben keine Spätfolgen und sie berichteten über intakte Lebenszufriedenheit und ein hohes Maß an sozialem und psychologischem Wohlbefinden.