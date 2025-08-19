Logo Epoch Times

Nominierte für Buchpreis spiegeln „wackelige Wirklichkeit"

Ukraine: Europäische Staatschefs drängen auf Schutz durch NATO-ähnliche Mechanismen

Wadephul warnt vor Chinas Machtansprüchen

Hacker geben sich als Zentralratsvertreter aus – Cyberangriff auf Senat

Mehr Schäden als Nutzen durch Knie-Spritzen und Co

Deutschland erlebt Medikamentenrekord bei Erwerbstätigen

Google bei der Bundeswehr? Sicherheitspolitiker schlagen Alarm

Nordkorea beschleunigt Atom- und Seestreitkräfte-Programm

Nur 87 von 238 Spitzenpolitikern nutzen reine Elektroautos, Mehrheit fährt noch Verbrenner

Gewaltverbrechen in Wohnung in Leipzig: Frau getötet und Kind schwer verletzt

Lebensbedrohlicher Alkoholwert

Mann fährt Schlangenlinien mit 4,16 Promille auf hessischer Autobahn

Mit lebensgefährlichen 4,16 Promille ist ein Mann in Hessen auf der Autobahn unterwegs gefahren. Ein anderer Autofahrer hatte die Polizei informiert, weil er das Fahrzeug auf der beobachtet hatte, wie die Behörden mitteilten.

Blaulicht(Symbolbild)

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Mit 4,16 Promille  ist ein volltrunkener Mann in Hessen teilweise mit mehr als 200 km/h auf der Autobahn unterwegs gefahren. Ein anderer Autofahrer hatte am späten Montagabend die Polizei informiert, weil ihm das Fahrzeug mit dem Betrunkenen am Steuer aufgefallen war, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Demnach fuhr der Wagen auf der Autobahn 5 Schlangenlinien und war mit stark schwankender Geschwindigkeit unterwegs – von 70 bis zu 220 Stundenkilometer.
Der Zeuge folgte dem verdächtigen Auto und lotste die Beamten zu ihm. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem Fahrer 4,16 Promille Atemalkohol gemessen. Dies ist ein lebensbedrohlicher Alkoholwert. Der Beifahrer des Mannes war offenbar noch volltrunkener. Bei ihm habe kein Wert ermittelt werden können, da das Gerät bei erreichten fünf Promille abschalte, hieß es von der Polizei.
Mehr dazu
Die Beamten ließen Blut entnehmen und stellten den Führerschein sicher. Außerdem erhoben sie eine Sicherheitsleistung, da der Fahrer über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt.
Laut Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit setzt schon ab drei Promille eine starke Sedierung ein. Möglich sind Kreislaufversagen, Bewusstlosigkeit bis hin zu Koma sowie eine Alkoholvergiftung. Ab 3,5 Promille besteht die Gefahr einer Lähmung des Atemzentrums und somit Lebensgefahr. (afp/red)

