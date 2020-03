Von Seiten der WHO und dem Center für Disease Prevention and Control wird Handhygiene besonders großgeschrieben, um Virusinfektionen zu vermeiden. Abgesehen von gründlichem Händewaschen mit Wasser und Seife greifen auch immer mehr Menschen zu kommerziellen Desinfektionsmitteln für Hände und Oberflächen. Diese sind aber aufgrund der hohen Nachfrage in vielen Geschäften und Apotheken ausverkauft.

Die WHO hatte kürzlich öffentliche Richtlinien für Apotheken im Umgang mit dem Coronavirus herausgegeben. Darin befinden sich zwei Rezepte für Apotheken, um Desinfektionsmittel selbst herzustellen. Viele Leute wollen nun die Herstellung von Desinfektionsmitteln mit den veröffentlichten Rezepten zu Hause selbst umsetzen. Da die Rezepte in beiden Fällen hochprozentige Alkohole und Wasserstoffperoxid zur Konservierung beinhalten, welches stark ätzend und nicht so leicht zu handhaben ist, gestaltet sich dies oft nicht so einfach.