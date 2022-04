Das Altern: Lebenszyklen von Männern und Frauen

In unserem Leben durchläuft unser Körper verschiedene Phasen. Wenn wir wissen, was auf uns zukommt, können wir diese Phasen leichter überstehen. Foto: fizkes/iStock

Das Altern ist ein natürlicher Prozess des Lebens. Wie wir altern, ist jedoch bei jedem Menschen unterschiedlich. Laut der traditionellen chinesischen Medizin hängt unsere Gesundheit im Alter nicht nur von unserer Lebensführung ab, sondern auch von unserem Geschlecht und der Gesundheit unserer Eltern bei unserer Zeugung.

Jeder von uns durchläuft im Leben einige Phasen, von denen jede ihre eigenen Merkmale besitzt. Wenn wir jung sind, durchlaufen wir Phasen intensiven Wachstums und intensiver Entwicklung, bis wir erwachsen werden. Wenn wir älter werden, durchlaufen wir einen allmählichen Verfall.

Diese Phasen wurden bereits vor Tausenden Jahren klar definiert und in dem klassischen chinesischen Medizintext „Buch des Gelben Kaisers zur Inneren Medizin“ (Huangdi Neijing) dokumentiert. Er wurde im dritten Jahrhundert vor Christus verfasst und ist eines der ältesten und einflussreichsten Werke in der Geschichte der chinesischen Medizin.

Während Zivilisationen für gewöhnlich nur wenige Jahrhunderte überdauern, ist die chinesische Zivilisation einzigartig in der Welt, denn sie besteht seit 5.000 Jahren. Aufgrund ihrer langen Geschichte konnte die östliche Medizin über Jahrtausende Menschen beobachten und Erkenntnisse darüber sammeln, was mit Männern und Frauen passiert, wenn sie altern.

Es gibt einen Unterschied zwischen den Lebenszyklen von Männern und Frauen. Frauen durchlaufen das Leben in Sieben-Jahres-Zyklen, während es bei Männern Acht-Jahres-Zyklen sind. Wie die Gesundheit in jeder Phase aufrechterhalten wird, hängt weitgehend von etwas ab, das in der chinesischen Medizin als „Jing“ bezeichnet wird.

Jing in der chinesischen Medizin

Wie viele Dinge in der östlichen Medizin hat auch Jing keine direkte Entsprechung im Westen. Dieser fehlende Vergleich macht es schwierig, zu erklären, was das ist – besonders wenn es sich um ein Konzept handelt, das für das Verständnis der östlichen Sichtweise auf das Älterwerden wesentlich ist.

Vereinfacht ausgedrückt ist Jing die Essenz eines Menschen. Wenn ich einen Vergleich anstellen müsste, würde ich sagen, dass Jing mit der Stärke der Gene vergleichbar ist, die wir von unseren Eltern geerbt haben. Nach östlicher Auffassung wird uns das Jing von unseren Eltern zum Zeitpunkt der Empfängnis mitgegeben. Wenn die Eltern jung, vital und gesund waren, würde das Jing stark sein und dafür sorgen, dass man mit der relativen Stärke, die die eigenen Eltern einem mitgegeben haben, wachsen und sich entwickeln würde.

Wenn die Eltern jedoch älter, durch ein langes, hartes Leben und Schlafmangel erschöpft waren und chronische Krankheiten oder Gesundheitsprobleme hatten, würde das Jing, das man erbt, dieses Defizit widerspiegeln. Dieser Gedanke mag seltsam klingen, aber ich erlebte das in meinem Leben und bei meiner Arbeit immer wieder. Einfach ausgedrückt: Die Gesundheit (zumindest der Ausgangswert) von jemandem ist eine direkte Manifestation der Gesundheit seiner Eltern zum Zeitpunkt seiner Zeugung.

Wenn man zum Beispiel stark und robust ist, kann sein Körper etwas mehr aushalten und sich von Dingen wie schlaflosen Nächten, Partys und Alkoholkonsum erholen. Wenn man jedoch mit einem nicht optimalen Jing geboren wurde, muss man mehr auf seine Gesundheit achten, denn der Körper ist viel anfälliger.

Achtsamkeit ist der Schlüssel. Wenn man sich jede Erkältung und Grippe einfängt, egal wie sehr man sich bemüht, sie zu vermeiden, sollte man viel schlafen, sich gut ernähren und auf sich achten. Das wird dazu beitragen, das eigene Jing zu stärken. Wenn man zu denjenigen gehört, die immer gesund bleiben, egal wie krank die Menschen in ihrer Umgebung sind, sollte man seine starke Konstitution schätzen und trotzdem auf sich achten.

Die Menge an Jing, die uns bei der Empfängnis gegeben wird, ist nicht unendlich. Es gibt jedoch Möglichkeiten, wie wir unser Jing ein Leben lang schützen und bewahren können. Die östliche Medizin glaubt an Mäßigung in allen Aspekten des Lebens. Sich von Extremen fernzuhalten, ist nicht nur eine gute Lebensphilosophie, sondern auch wichtig, um das Jing zu erhalten.

Einige Beispiele für Aktivitäten und Verhaltensweisen, die das Jing schwächen, sind:

Überarbeitung,

zu wenig Schlaf,

Drogen- und Alkoholmissbrauch,

zu viel Sex und

zu viele Kinder in einem zu kurzen Abstand.

Jing ist wie die Lebenskraft eines Menschen – sie ist begrenzt. Bestimmte Aktivitäten können es auch verbrauchen, zum Beispiel Partys und ein hartes und schnelles Leben. Man kann dies an Menschen sehen, die einen solchen Lebensstil führen (Rockstars sind ein Beispiel) und oft älter aussehen als sie sind. Sie haben ihr Jing verbraucht. Die Schlussfolgerung ist, dass das Aufbrauchen von Jing uns buchstäblich altern lässt.

Andererseits sieht jemand, der gesund und ausgeglichen lebte, oft jünger und vitaler aus, als es sein Alter vermuten lässt. Es gibt viele Möglichkeiten, unser Jing zu fördern und zu pflegen. Wenn wir uns um unseren Körper kümmern, sich unserer selbst bewusst sind und unsere Gefühle beachten, schützen und erhalten wird Jing und können eine lange Zeit davon profitieren.

Über Jing sollte noch Folgendes erwähnt werden: Wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht nicht mit so viel Jing gesegnet sei, wie man es gerne hätten, bedeutet das nicht, dass man nicht ein langes, gesundes Leben frei von Krankheit führen kann. Es bedeutet lediglich, dass ein wenig Bewusstsein und Arbeit erforderlich sind, um gesund und ausgeglichen zu bleiben.

Dieses Konzept soll nicht entmutigen oder Menschen von der Verantwortung befreien, ein gesundes Leben zu führen. Es ist einfach eine Möglichkeit, unsere relativen Stärken und Schwächen zu betrachten. Auf diese Weise können wir unsere Einstellung und unser Verhalten anpassen, um unser Leben besser zu führen. Wissen ist Macht.

Lebenszyklen für Frauen und Männer

Die Beschreibung der einzelnen Phasen stammt aus dem „Buch des Gelben Kaisers zur Inneren Medizin“. Hier werden sie vereinfacht dargestellt.

Lebenszyklen der Frau (7 Jahre)

7 Jahre alt

Im Alter von 7 Jahren beginnt sich das Fortpflanzungssystem der Frau zu entwickeln.

14 Jahre alt

Mit 14 Jahren setzt ihre Menstruation ein und sie kann ein Kind bekommen. In der chinesischen Medizin ist das Alter der ersten Menstruation (Menarche) ein wichtiger Faktor, um die allgemeine Gesundheit, insbesondere das Fortpflanzungssystem, zu verstehen.

21 Jahre alt

Die Energie einer Frau, insbesondere die Fruchtbarkeit, ist mit 21 Jahren vollständig entwickelt.

28 Jahre alt

Im Alter von 28 Jahren erreicht die Fruchtbarkeit der Frau ihren Höhepunkt. Aus östlicher Sicht gilt 28 als das beste Alter, um Kinder zu bekommen.

35 Jahre alt

Ab 35 beginnen der Körper und die allgemeine Fruchtbarkeit zu sinken. Frauen sind jedoch weiterhin in der Lage, Kinder zu bekommen.

42 Jahre alt

Ab 42 nehmen die körperliche Energie und die Fruchtbarkeit ab. Es wird schwieriger, Kinder zu zeugen.

49 Jahre alt

Mit (ungefähr) 49 Jahren kommen viele Frauen in die Wechseljahre und können keine Kinder mehr bekommen. Das Verlassen der reproduktiven Phase ist ein bedeutender Einschnitt im Leben einer Frau – nicht nur körperlich, sondern auch psychisch und spirituell.

Lebenszyklen des Mannes (8 Jahre)

8 Jahre alt

Das Fortpflanzungssystem des Mannes beginnt, sich zu entwickeln. Haare und Zähne sind stark.

16 Jahre alt

Die Fortpflanzungsorgane des Mannes sind voll entwickelt, er kann sich fortpflanzen. Die Entwicklung aller Systeme setzt sich fort und der Körper, die Muskeln und die Zähne werden kräftig.

24 Jahre alt

Die Nierenenergie ist entwickelt, die Gliedmaßen sind stark.

32 Jahre alt

In diesem Alter erreicht der Körper physisch den Höhepunkt. Alle Systeme sind robust und vital.

40 Jahre alt

Ab 40 beginnt der Körper allmählich schwächer zu werden. Die Yang- (oder Feuer-)Energie nimmt ab, das Haar wird grau und die Zähne werden schwächer.

48 Jahre alt

Der körperliche Verfall setzt sich fort. Es entstehen Falten, die Haare werden grau und die Energie nimmt insgesamt ab.

56 Jahre alt

Aufgrund der nachlassenden Nieren- und Leberenergie verliert der Körper an Flexibilität. Bewegungen könnten einem schwerfallen und es kann zu Steifheit und Schmerzen kommen.

64 Jahre alt

Die Lebensenergie des Mannes wird schwächer, die Knochen werden brüchiger, die Beweglichkeit nimmt ab, und die Zähne werden schlechter.

Natürlich haben sich seit dem dritten Jahrhundert vor Christus einige Dinge geändert. Am auffallendsten ist, dass wir länger leben. Unser längeres Leben ist einer Reihe von Faktoren zu verdanken, unter anderem dem Zugang zu sauberen Lebensmitteln und Wasser sowie einer drastischen Verbesserung unserer allgemeinen Lebensqualität.

Selbstkenntnis ist Selbstermächtigung

Diese Zyklen sind eine Möglichkeit, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie Männer und Frauen die verschiedenen Lebensphasen durchlaufen.

Das Wissen um diese Phasen kann Frauen dabei helfen, wichtige Ereignisse anzugehen, beispielsweise ob und wann sie Kinder bekommen und wie sie die Wechseljahre ohne Angst oder körperliche Symptome durchlaufen können. Die emotionalen und spirituellen Aspekte müssen genauso gepflegt werden wie unser Körper.

Auch für Männer dienen diese Phasen als eine Art Leitfaden, der sie darüber informiert, was sie zu erwarten haben, und ihnen hilft, die einzelnen Zyklen reibungslos zu durchlaufen. Manchmal sind diese Übergänge nicht einfach und ein Leitfaden kann uns helfen, mit den Ängsten, Stressfaktoren und Fragen umzugehen, die in jeder Phase auftauchen. Die chinesische Medizin bietet uns viele Werkzeuge, die uns helfen, leichter durchs Leben zu schreiten.

Ich bin immer wieder beeindruckt von der Schönheit, der Komplexität und der Weisheit der chinesischen Medizin. Ihr tiefes Verständnis über den Menschen auf vielen Ebenen ist ein Beweis für ihre Wirksamkeit und einer der Gründe dafür, dass sie auch in der modernen Welt zur Behandlung von gesundheitlichen Problemen eingesetzt wird.

Emma Suttie ist Spezialistin für Akupunktur und Gründerin von „Chinese Medicine Living“ – einer Website, die sich der Vermittlung traditioneller Weisheiten für einen gesunden Lebensstil in der modernen Welt widmet. Sie ist eine Liebhaberin der Natur, der Kampfkünste und einer guten Tasse Tee.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: 7 Years for Women, 8 Years for Men: Cycles of Aging (deutsche Bearbeitung von as)